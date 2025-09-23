Fed, Powell: situazione difficile, non esiste un percorso privo di rischi

(Teleborsa) - "Dati recenti mostrano che il ritmo della crescita economica è rallentato. Il tasso di disoccupazione è basso, ma è leggermente aumentato. L'aumento dell'occupazione è rallentato e i rischi al ribasso per l'occupazione sono aumentati. Allo stesso tempo, l'inflazione è recentemente aumentata e rimane piuttosto elevata., spingendoci ad adottare un orientamento di politica economica più vicino alla neutralità nella riunione della scorsa settimana". Lo ha detto il, ad un evento nel Rhode Island.Secondo Powell, "gli effetti economici complessivi dei significativi cambiamenti nelle politiche commerciali, di immigrazione, fiscali e normative devono ancora essere valutati. Uno scenario di base ragionevole è che gli effetti sull'inflazione legati ai dazi saranno relativamente di breve durata: una variazione una tantum del livello dei prezzi.. Gli aumenti tariffari richiederanno probabilmente del tempo per essere assorbiti dalle catene di approvvigionamento. Di conseguenza, questo aumento una tantum del livello dei prezzi sarà probabilmente distribuito su diversi trimestri e si tradurrà in un'inflazione leggermente più elevata durante tale periodo"."L'- ha sottolineato il presidente della Fed - Valuteremo e gestiremo attentamente il rischio di un'inflazione più elevata e persistente. Faremo in modo che questo aumento una tantum dei prezzi non diventi un problema di inflazione persistente"."I rischi a breve termine per l'inflazione sono orientati al rialzo e quelli per l'occupazione al ribasso: una- ha detto Powell - I. Se allentiamo troppo aggressivamente, potremmo lasciare incompiuto il lavoro sull'inflazione e dover invertire la rotta in seguito per ripristinare completamente l'inflazione al 2%. Se manteniamo una politica restrittiva troppo a lungo, il mercato del lavoro potrebbe indebolirsi inutilmente. Quando i nostri obiettivi sono in tensione come questa, il nostro quadro normativo ci impone di bilanciare entrambi i lati del nostro duplice mandato".La nuova posizione, dopo il taglio di 25 punti base della settimana scorsa, "che considero, ci pone in una buona posizione per rispondere ai potenziali sviluppi economici - ha aggiunto - La nostra politica non segue un percorso predefinito. Continueremo a determinare la posizione appropriata in base ai dati in arrivo, all'evoluzione delle prospettive e al bilanciamento dei rischi".