Fed, Powell: situazione difficile, non esiste un percorso privo di rischi

(Teleborsa) - "Dati recenti mostrano che il ritmo della crescita economica è rallentato. Il tasso di disoccupazione è basso, ma è leggermente aumentato. L'aumento dell'occupazione è rallentato e i rischi al ribasso per l'occupazione sono aumentati. Allo stesso tempo, l'inflazione è recentemente aumentata e rimane piuttosto elevata. Negli ultimi mesi, è diventato chiaro che l'equilibrio dei rischi si è spostato
, spingendoci ad adottare un orientamento di politica economica più vicino alla neutralità nella riunione della scorsa settimana". Lo ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell
, ad un evento nel Rhode Island.
Secondo Powell, "gli effetti economici complessivi dei significativi cambiamenti nelle politiche commerciali, di immigrazione, fiscali e normative devono ancora essere valutati. Uno scenario di base ragionevole è che gli effetti sull'inflazione legati ai dazi saranno relativamente di breve durata: una variazione una tantum del livello dei prezzi. Un aumento "una tantum" non significa "tutto in una volta"
. Gli aumenti tariffari richiederanno probabilmente del tempo per essere assorbiti dalle catene di approvvigionamento. Di conseguenza, questo aumento una tantum del livello dei prezzi sarà probabilmente distribuito su diversi trimestri e si tradurrà in un'inflazione leggermente più elevata durante tale periodo".
"L'incertezza sull'andamento dell'inflazione rimane elevata
- ha sottolineato il presidente della Fed - Valuteremo e gestiremo attentamente il rischio di un'inflazione più elevata e persistente. Faremo in modo che questo aumento una tantum dei prezzi non diventi un problema di inflazione persistente".
"I rischi a breve termine per l'inflazione sono orientati al rialzo e quelli per l'occupazione al ribasso: una situazione difficile
- ha detto Powell - I rischi bilaterali implicano che non esiste un percorso privo di rischi
. Se allentiamo troppo aggressivamente, potremmo lasciare incompiuto il lavoro sull'inflazione e dover invertire la rotta in seguito per ripristinare completamente l'inflazione al 2%. Se manteniamo una politica restrittiva troppo a lungo, il mercato del lavoro potrebbe indebolirsi inutilmente. Quando i nostri obiettivi sono in tensione come questa, il nostro quadro normativo ci impone di bilanciare entrambi i lati del nostro duplice mandato".
La nuova posizione, dopo il taglio di 25 punti base della settimana scorsa, "che considero ancora moderatamente restrittiva
, ci pone in una buona posizione per rispondere ai potenziali sviluppi economici - ha aggiunto - La nostra politica non segue un percorso predefinito. Continueremo a determinare la posizione appropriata in base ai dati in arrivo, all'evoluzione delle prospettive e al bilanciamento dei rischi".