Heineken rileva asset in Centro America, deal da 3,2 miliardi di dollari

(Teleborsa) -si rafforza in Centro America attraverso l'acquisto di asset da un'azienda costaricana in un'operazione da 3,2 miliardi di dollari.In particolare, il produttore di birra olandese acquisirà le attività da Florida Ice and Farm Company (FIFCO) un'azienda con attività in America Centrale, Repubblica Dominicana e Messico.La transazione si prevede che sarà completata nel primo semestre del 2026."L'operazione rafforzerà la posizione di Heineken negli interessanti mercati in crescita dell'America Centrale", ha dichiarato Heineken in una nota.Al momento il titolosi sta muovendo in buon rialzo sulla piazza di Amsterdam con un progresso dell'1,69%.