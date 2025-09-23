IEG: a Vicenza entra nel vivo il Congresso internazionale Graphene Week

(Teleborsa) -la ventesima edizione della manifestazione organizzata dalla Chalmers University of Technology di Goteborg si è aperta lunedì 22 settembre con i convegni negli spazi del ViCC Vicenza Convention Centre e con la cerimonia di benvenuto nella suggestiva atmosfera del Teatro Olimpico di Vicenza. Circa quattrocento da oltre 40 Paesi del mondo i partecipanti che per cinque giorni saranno nel capoluogo berica grazie alla candidatura promossa da Italian Exhibition Group che ha portato in città questo importante congresso internazionale dedicato al??grafene e ai materiali 2D. Una cinquantina gli appuntamenti in programma, tra i quali spicca l'Innovation Forum di giovedì pomeriggio (dalle 14.15) che approfondirà il tema della ricerca e delle applicazioni innovative grazie alla presenza di importanti realtà quali l'Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività (ISOF-CNR) e l'Istituto Italiano di Tecnologia e aziende come Leonardo Labs e Tetrapack.ma è frutto di un processo e di un cammino - ha sottolineato il sindacodurante la cerimonia di apertura -. Nella sua storia e nel suo presente la nostra città e il nostro territorio hanno sempre cercato di promuovere e coniugare ricerca, impresa e innovazione. Lo facciamo anche con questo evento mettendo a disposizione dello sviluppo scientifico spazi, servizi e competenze adeguate, grazie al Vicenza Convention Centre e alla rete di stakeholder che stanno lavorando insieme per fare di Vicenza un polo congressuale di rilievo".Tra i soggetti coinvolti nell'ospitalità non è naturalmente mancato il Consorzio "Vicenza è": "È sempre un onore accogliere degli ospiti a Vicenza ed è emozionante poterlo fare in uno dei suoi luoghi più belli: il Teatro Olimpico - ha spiegato il presidenteValmarana nel suo intervento -. Come Convention Bureau, insieme a IEG, il nostro obiettivo non è solo dare ospitalità a chi partecipa a congressi importanti come questo, ma garantire a tutti i presenti un'esperienza completa, appagante e di qualità della nostra città".sono stati quindi espressi da Vincenzo Palermo, direttore dell’ISOF di Bologna, e da Maria Abrahamsson, direttore del progetto Graphene Flagship, alla base di quella che è la più longeva conferenza europea sul grafene, che riunisce 118 partner accademici e industriali in 13 progetti di ricerca e innovazione e in un progetto di coordinamento e supporto. Con il supporto della Commissione Europea, la Settimana del Grafene è all'avanguardia nella ricerca, nell'innovazione e nella tecnologia d'avanguardia: il congresso a Vicenza proseguirà fino a venerdì 26 settembre."Uno degli obiettivi che ci poniamo e per il quale stiamo lavorando da tempo - spiega il direttore della Event & Conference Division di IEG Fabio De Santis - è proprio il posizionamento di Vicenza e del ViCC come sede per congressi e iniziative dal respiro internazionale. La nostra volontà, che si sta concretizzando grazie anche a un importante lavoro di squadra, è quindi continuare a proporre eventi che creino opportunità di cultura, sviluppo e crescita professionale per la città, il territorio e il sistema economico e produttivo".