Lindbergh, utile semestrale sale a 1,1 milioni di euro. Ricavi +51%

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha chiuso ildel 2025 conconsolidati pari a 15,84 milioni di euro, in crescita del 51% rispetto a 10,18 milioni al 30 giugno 2024. L'è pari a 2,80 milioni di euro (+36%), pari al 17,7% di EBITDA margin, rispetto a 2,05 milioni, pari al 19,6% di EBITDA margin al 30 giugno 2024. Ilè pari a 1,1 milioni di euro (+36%).L'è passivo (debito) per 5,2 milioni di euro , rispetto a 3,4 milioni (debito) al 31 dicembre 2024. L'Indebitamento Bancario Netto è passivo (debito) per 970 mila euro, rispetto a 518 mila euro (cash positive) al 31 dicembre 2024."L'e stiamo lavorando per far sì che diventi davvero strutturale - ha commentato l'- Le opportunità di mercato non mancano e noi stiamo acquisendo sempre più consapevolezza delle nostre potenzialità. L'uscita dal mercato francese ci permette, come previsto, di concentrare tutti i nostri sforzi e il nostro impegno quotidiano sulle nostre tre Business Unit: in tema di energy allocation non abbiamo sbagliato"."Avremodelle società della Business Unit HVAC e di accelerare sull'implementazione dei nostri progetti per iniziare a trasformare tante piccole realtà artigianali in un vero e proprio gruppo industriale - ha aggiunto - Fondamentale sarà anche la pianificazione finanziaria degli investimenti e l'attenzione alle dinamiche del cash flow per far sì che il nostro sviluppo abbia basi solide e rischi ben ponderati".