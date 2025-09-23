Morningstar acquista CRSP per 375 milioni di dollari per crescere nella fornitura di indici

Morningstar

(Teleborsa) -, fornitore leader di analisi sugli investimenti, ha stipulato un, fornitore leader di dati e indici storici di mercato azionario, dall'Università di Chicago, per. Al closing, questa mossa strategica ridefinirà il posizionamento di Morningstar sul mercato, proiettandola tra i maggiori fornitori di indici per fondi indicizzati azionari statunitensi quotati in borsa.Nell'ambito dell'operazione, Morningstar acquisirà gli, tra differente capitalizzazione di mercato, stili di investimento e settori, ampliando significativamente le capacità di Morningstar in materia di indici. Vanguard offre diversi fondi che replicano gli indici CRSP, tra cui fondi comuni di investimento ed ETF, come Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX e VTI) e Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMAX e VO). Questi fondi, noti per la loro ampia diversificazione e i costi contenuti, sono utilizzati da milioni di investitori."Incorporando i processi di convalida dei dati e le solide metodologie di indicizzazione di CRSP, rafforziamo il nostro impegno nell'offrire strumenti di alta qualità basati sui dati che consentono agli investitori di prendere decisioni più consapevoli - ha affermato- Sappiamo che gli asset legati agli indici svolgono un ruolo fondamentale per i detentori di asset nella scelta dei fornitori e questa acquisizione ci consente di ampliare le nostre capacità a questi clienti.presso l'Università di Chicago, CRSP ha sviluppato il primo database di mercato che ha aiutato gli investitori a misurare i tassi di rendimento storici delle azioni statunitensi, ampliando la trasparenza sul mercato azionario statunitense. Oggi, CRSP è nota per i suoi dati storici di alta qualità e completezza su azioni e indici statunitensi. CRSP genera circa. Il team di CRSP entrerà a far parte di Morningstar Indexes, apportando la propria esperienza e il proprio approccio innovativo per migliorare l'offerta di indici di Morningstar.