Olidata, Giordano Viglietti nuovo CFO e Investor Relator

(Teleborsa) - Olidata
, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, ha comunicato che Angelo Trementozzi, CFO
, Investor Relator e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha terminato i suoi incarichi
a far data dal 19 settembre 2025, essendo gli stessi pervenuti a scadenza e già in stato di proroga tacita (contrattualmente scaduti al 31 maggio 2025). Trementozzi non risulta titolare di azioni della società.
Il CdA ha nominato
un nuovo Chief Financial Officer (CFO), con decorrenza immediata e scadenza al 30 settembre 2026, nella persona di Giordano Viglietti
. Al medesimo soggetto è stato anche attribuito l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Viglietti ricoprirà anche l'incarico di nuovo Investor Relator. Viglietti è Dottore Commercialista e Revisore Legale.