Olidata, Giordano Viglietti nuovo CFO e Investor Relator

Olidata

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, ha comunicato che, Investor Relator e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari haa far data dal 19 settembre 2025, essendo gli stessi pervenuti a scadenza e già in stato di proroga tacita (contrattualmente scaduti al 31 maggio 2025). Trementozzi non risulta titolare di azioni della società.Il CdA haun nuovo Chief Financial Officer (CFO), con decorrenza immediata e scadenza al 30 settembre 2026, nella persona di. Al medesimo soggetto è stato anche attribuito l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Viglietti ricoprirà anche l'incarico di nuovo Investor Relator. Viglietti è Dottore Commercialista e Revisore Legale.