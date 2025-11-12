Olidata entra nel mondo hardware: tecnologia proprietaria e soluzioni anche per B2C

(Teleborsa) - Punta sulla tradizione e sulle origini dell’azienda la strategia d, orientata all’espansione del business ed all’affermazione su nuovi mercati (anche internazionali):tornerà, infatti, sulcon notebook targati Olidata, dopo essere diventata leader in ambito software, progettando in Italia soluzioni all’avanguardia in ambito cybersecurity, defense e AI che spaziano in numerosi settori.Come in passato, quando irano negli uffici e nelle case degli italiani, dal 19 novembre saranno disponibili i computer Olidata di ultima generazione. Progettazione italiana e un rapporto qualità-prezzo molto competitivo, sono alla base della scelta industriale. Una tecnologia tailor made interamente italiana, che al primo avvio consentirà di personalizzare l’interfaccia del device secondo le esigenze dell’utilizzatore.commentaPresidente e azionista di maggioranza Olidata.