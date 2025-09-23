Predict: ricavi semestrali in forte crescita, investimenti su R&S e SBU innovative pesano su marginalità

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Predict, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, ha approvato laal 30 giugno 2025, evidenziandoin decisa espansione ma unacondizionata dagli investimenti per la crescita.Nel primo semestre i ricavi delle vendite sono saliti a, in aumento di circa il 90% rispetto a 1,26 milioni un anno prima, grazie soprattutto al contributo delle business unit tradizionali: Imaging ha più che raddoppiato a 1,79 milioni e People Support è cresciuta del 43% a 0,50 milioni. Lemostrano progressi più contenuti: Digital Healthcare a 0,09 milioni (+22%) e Mistral a 0,02 milioni.L’si attesta a -0,27 milioni (da -0,16 milioni), l’a -0,43 milioni e il risultato netto a -0,44 milioni, risentendo delle spese per ricerca e sviluppo, rafforzamento dell’organico e costi di servizi in aumento. Laresta positiva per 1,23 milioni di euro."Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel primo semestre 2025, che evidenziano una crescita significativa dei ricavi, trainata in particolare dalle SBU tradizionali. Al tempo stesso, stiamo continuando a investire nel rafforzamento dell’organico e nella Ricerca e Sviluppo delle nostre SBU innovative, con l’obiettivo di creare le basi per uno sviluppo sostenibile e duraturo. La stagionalità del business ci porta a guardare con fiducia al secondo semestre, storicamente più rilevante in termini di performance economiche", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato di Predict.