Revolut, nuovo HQ di Londra e investimenti per 13 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni

(Teleborsa) -ha inaugurato martedì il suo headquarter globale a. Una mossa che rafforza le radici britanniche dell'azienda e la sua visione di diventare il principale fornitore di servizi finanziari al mondo.La fintech globale ha inoltre annunciato di aver superato i, di cui. L'azienda ha inoltre annunciato l'entro lae di entrare in oltrePer sostenere questa crescita, Revolut investirà, supportando la creazione di 10.000 posti di lavoro a livello globale. Questo include finanziamenti significativi per regioni consolidate e in forte crescita, come un impegno didell'Europa occidentale inper accelerare le sue operazioni negli. Gli investimenti favoriranno inoltre un'ulteriore crescita in, nonché il lancio diLa visione di Revolut per la sua crescita globale si basa su quattro pilastri fondamentali: espansione internazionale, innovazione di prodotto, crescita continua di Revolut Business e partnership strategiche innovative.In particolare, in tema di espansione internazionale, martedì l'azienda ha annunciato progressi significativi in diverse regioni chiave.: il lancio di Revolut come banca in Messico è previsto per l'inizio del prossimo anno, mentre vanno avanti ii piani per entrare in Colombia e Argentina, con un'ulteriore richiesta di licenza bancaria in fase di elaborazione per il 2025.: Dopo aver ottenuto una licenza per i pagamenti nell'aprile 2025, Revolut si sta preparando al lancio in India. L'azienda ha inoltre istituito un nuovo hub tecnologico globale nelle Filippine, una mossa strategica per supportare le sue operazioni internazionali in tutti i fusi orari, e sta inoltre ottenendo ulteriori licenze in Australia e Nuova Zelanda.: Revolut sta compiendo il suo primo passo in Africa, iniziando dal Sudafrica, e ha recentemente ottenuto una licenza preliminare per i pagamenti negli Emirati Arabi Uniti, mentre l'azienda inizia a espandersi in Medio Oriente.: A maggio, Revolut ha annunciato la creazione di un nuovo headquarter per l'Europa occidentale a Parigi, insieme all'intenzione di presentare una domanda di licenza bancaria in Francia. L'azienda ha inoltre annunciato l'apertura di succursali in Portogallo e Belgio nel 2025.In tema di crescita di, il General Manager di Revolut Business, James Gibson, ha annunciato che la piattaforma ha recentemente raggiunto. Grazie anche all'impressionante crescita della divisione acquiring della piattaforma, che ora elabora oltre 4 milioni di pagamenti mensili per i commercianti, Revolut Business ha consolidato la sua posizione di leader globale nel settore fintech B2B.