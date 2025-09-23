Riba Mundo, perdita semestrale di 25,9 milioni di euro per effetto dell'incendio

Riba Mundo Tecnología

(Teleborsa) -, tech company specializzata nei Big Bata attiva nel segmento B2B dell'elettronica di consumo e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che, a seguito dell'analisi sull'andamento gestionale al 30 giugno 2025, il management ha preso atto e ha ritenuto di informare sulladi periodo che si attesta a circa, di cui 23,3 milioni di euro relativi a Riba Mundo e 2,6 milioni di euro relativi a ePrice IT.Tale risultato è stato determinato dall'che ha colpito il magazzino di Valencia lo scorso 25 gennaio 2025.Laa causa dell'incendio era stato quantificato in 25,2 milioni di euro, a fronte del quale la società ha incassato 10 milioni dalla compagnia assicurativa e rendicontati nei conti semestrali. A luglio, Riba Mundo ha incassato ulteriori 5 milioni di euro dalla compagnia assicurativa (dunque non riflessi nei conti semestrali). La società conferma la copertura assicurativa riguardante il danno subito di cui ad oggi sono stati incassati 15 milioni di euro.Lea livello consolidato al 30 giugno 2025 ammontano a 3,77 milioni di euro e hanno consentito di supportare la normale operatività.A seguito dell'incendio la società ha subito messo in atto misure per far fronte all'emergenza e, ad oggi, è stataa partire dal servizio di dropshipping e con l'estensione progressiva della gamma prodotti sia nelle categorie core (smartphone e tablet) sia in categorie complementari, a supporto di una graduale ripresa.Ilsi riunirà in data 29 settembre 2025 per approvare la Relazioneconsolidata al 30 giugno 2025.