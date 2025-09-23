Milano 16:22
Wall Street mista in attesa di Powell

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street apre mista, con l'attenzione degli investitori che rimane sulle banche centrali: oggi pomeriggio sono in programma gli interventi di alcuni funzionari della Fed, mentre si attendono le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve Jerome Powell.

I commenti di Powell potrebbero essere cruciali per dare forma alle aspettative sui tassi d’interesse in un momento in cui gli operatori stanno valutando segnali contrastanti da parte della Fed, con alcuni funzionari che sostengono la necessità di tagli misurati in futuro per tenere sotto controllo l’inflazione.

Intanto, il presidente della Fed di Chicago, Austan Goolsbee, ha dichiarato che, se l'inflazione dovesse rallentare, la banca centrale avrebbe un certo margine di manovra per ridurre il suo obiettivo sui tassi di interesse. Si è mostrato fiducioso che il tasso potrebbe attestarsi intorno al 3% con un'inflazione al 2%.

Atteso anche il discorso del presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic.

Sul fronte macro, nel 2° trimestre del 2025 è calato il deficit delle partite correnti americano. Il disavanzo si porta a 251,3 miliardi di dollari rispetto ai 439,8 miliardi precedenti (-450,2 miliardi la prima lettura).

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones avanza dello 0,64%; resta piatto l'S&P-500 con le quotazioni che si posizionano a 6.693 punti. In flessione il Nasdaq 100 (-0,24%) e l'S&P 100 (-0,20%).
