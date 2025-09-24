All’Antico Vinaio punta ai 100 milioni di fatturato annuo e apre a Londra

(Teleborsa) - Dopo Usa e Emirati Arabibarca per la prima volta nel Regno Unito sceglienda Londra, che ha accolto l’inaugurazione con un ‘sold out’, a fronte delle mille schiacciate sfornate. Quello a Londra è il 48esimo locale, il settimo paese del mondo, con un fatturato"Si tratta di una svolta cruciale nell’espansione di All’Antico Vinaio, sperando di riuscire a replicare nel Regno Unito il successo avuto negli Usa. Si tratta del settimo stato in cui apriamo AV,, ha spiegato Tommaso Mazzanti, alla guida dell’originale catena di schiacciate fiorentine, nata come piccola bottega di 20 metri quadri nel centro storico di Firenze, ed ora fenomeno globale da oltre 700 collaboratori.come La Favolosa, La Schiacciata del Boss e La Toscana, oltre a specialità create in esclusiva per questa sede: La Royal e ?La London. Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22.Questa apertura segna ucon ulteriori aperture previste nel Regno Unito nel corso del prossimo anno per continuare