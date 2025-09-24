Antin Infrastructure Partners acquista il più grande gestore di porti turistici in UK

Antin Infrastructure Partners

(Teleborsa) -, società francese di private equity specializzata in infrastrutture, ha firmato un, il più grande fornitore di infrastrutture per porti turistici del Regno Unito. Fondata nel 2003 e con sede a Nottingham, Aquavista è il principale proprietario e gestore di porti turistici del Regno Unito, con 32 porti turistici interni e costieri che offrono oltre 5.300 posti barca e servizi marittimi in tutto il paese.L'operazione segna un', dopo una partnership durata sette anni, durante la quale l'azienda ha quasi triplicato il fatturato e raddoppiato le dimensioni del suo portafoglio di porti turistici attraverso una serie di acquisizioni strategiche. Tra queste, l'acquisizione di Castle Marinas nel 2021, che ha trasformato il suo business.Il Mid Cap Fund I di Antindi gestione. Si prevede che la transazione, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, si concluda nell'ottobre 2025.Si tratta deldi Antin da 2,2 miliardi di euro. La strategia mid cap di Antin si concentra su investimenti di piccole e medie dimensioni in società infrastrutturali affermate in Europa e Nord America nei settori dell'energia e dell'ambiente, del digitale, dei trasporti e del sociale."Aquavista possiede, in particolare elevate barriere all'ingresso e una forte resilienza, e beneficia di un supporto a lungo termine - hanno detto Simon Soder e Assia Belkahia, rispettivamente Senior Partner e Partner di Antin Infrastructure Partners - L'azienda ha un piano chiaro e ambizioso per ampliare la sua presenza, già leader in un segmento di mercato interessante, e non vediamo l'ora di lavorare con il management e il team di Aquavista per supportare la continua crescita dell'azienda nelle infrastrutture per porti turistici".