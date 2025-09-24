Apollo lancia tre nuovi ELTIF evergreen e semiliquidi

Apollo Global Management

(Teleborsa) -, colosso statunitense del private equity, haregolamentare per ilFondi di Investimento Europei a Lungo Termine (), evergreen e semiliquidi.(AEPC ELTIF), è un fondo che punterà a offrire agli investitori un reddito interessante da prestiti diretti senior garantiti, di nuova emissione a società europee a grande capitalizzazione e di fascia medio-alta.(AGDC ELTIF) che punterà a offrire agli investitori un reddito interessante attraverso una strategia creditizia multi-asset globale, con il fondo progettato per investire in modo dinamico nei settori del credito privato, inclusi prestiti diretti e finanziamenti garantiti da attività.(AGPM ELTIF) mira a offrire agli investitori un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo in società private a livello globale tramite strumenti secondari e co-investimenti provenienti dalla piattaforma Apollo.Apollo prevede di immettere sul mercato gli ELTIFtramite la Apollo Private Markets Umbrella SICAV, avendo ricevuto l'autorizzazione dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) del Lussemburgo."Con questi tre nuovi ELTIF, continuiamo a offrire il meglio dell'esperienza di investimento di Apollo agli investitori patrimoniali in Europa e nel mondo, in formati di prodotto personalizzati in base alle loro esigenze - ha detto- Apollo è stata una delle prime aziende a introdurre il regime ELTIF, lanciando l'ELTIF chiuso ACT Equity nel 2023, e siamo entusiasti di aver ottenuto l'autorizzazione per tre nuovi formati evergreen nell'ambito del regime 2.0".