ATON Green Storage, ricavi a 2,5 milioni nei primi 6 mesi

(Teleborsa) - ATON Green Storage
, operante nel mercato dell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti
fotovoltaici, ha chiuso il primo semestre con ricavi delle vendite
e delle prestazioni risultano pari ad euro 2.542 migliaia contro
gli euro 7.738 migliaia registrati al 30 giugno 2024.
Il semestre 2025 ha registrato un EBITDA
negativo per 2.348, il valore al 30 giugno 2024 era negativo per euro 871 migliaia.
Il risultato ante imposte
è negativo per euro 3.794 migliaia, rispetto al dato del primo semestre 2024, pari a euro 2.527 migliaia.
Parimenti il risultato netto di periodo è in perdita per euro 3.746 migliaia rispetto a un utile di euro 1.950 migliaia al 30 giugno 2024.
Al 30 giugno 2025 il patrimonio netto
risulta essere pari a euro 15.429 migliaia. Lo stesso, al 31 dicembre 2024, era pari a euro 19.208 migliaia.
Il capitale circolante netto
è pari a 32.057 migliaia di euro, principalmente per effetto dei crediti commerciali (scesi a 5.455 migliaia di euro al 30 giugno 2025 da 6.460 migliaia di euro al 31 dicembre 2024). Il valore delle rimanenze totali diminuisce nel corso del primo semestre 2025. L’azienda ha ridotto drasticamente nel corso del semestre gli acquisti di materie prime dati i volumi di rimanenze di magazzino già a disposizione.L’indebitamento finanziario netto
passa da euro 20.501 migliaia al 31 dicembre 2024 a euro 20.386 migliaia al 30 giugno 2025, evidenziando un lieve miglioramento; tale nuova liquidità è stata assorbita dall’acquisto di materie prime a prezzi competitivi.