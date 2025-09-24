Bankitalia: evasione fiscale in calo, 25 miliardi in meno dal 2017

(Teleborsa) - Negli ultimi anni si è registrata nel complesso una riduzione dell’evasione fiscale, s
ia in valore assoluto sia in termini percentuali. Essa era infatti 97 miliardi nel 2017
e ha subito una contrazione nell’ordine di 25 miliardi. A
nche in termini relativi, la propensione all’evasione è scesa di quasi 6 punti percentuali, dal 21 per cento del 2017.
Lo ha detto Giacomo Ricotti, c
apo del servizio fiscale di Bankitalia, in audizione in merito all'indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all'evasione fiscale Il miglioramento rilevato è stato determinato anche dal potenziamento del SIF ottenuto con misure come la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Complessivamente, la riduzione dell’evasione ha riguardato quasi tutte le componenti c
he rientrano nella stima del tax gap. Il contributo più rilevante è riconducibile all’IVA, con una riduzione del VAT gap della metà dal 2017 al 2021.
Tale risultato - spiega ancora Ricotti - è presumibilmente dovuto a una serie di provvedimenti varati negli ultimi anni: oltre all’introduzione dello split payment nel 2015,
alcune misure hanno rafforzato la tracciabilità delle operazioni, come la fatturazione elettronica nel 2019 e la trasmissione telematica dei corrispettivi, determinando un potenziamento del sistema informativo.
Al calo dell’evasione IVA hanno contribuito, in particolare nel biennio 2020-2021, anche fattori specifici legati alla pandemia e all’aumento di acquisti sul web
. Un altro significativo miglioramento ha riguardato l’Ires, che ha registrato dal 2017 una contrazione della propensione all’evasione di 4,8 punti percentuali.