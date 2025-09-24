Bankitalia: evasione fiscale in calo, 25 miliardi in meno dal 2017

(Teleborsa) - Negli ultimi anni si è registrata nel complesso unaia in valore assoluto sia in termini percentuali. Essa era infattie ha subito una contrazione nell’ordine dinche in termini relativi, la propensione all’evasione è scesa di quasi 6 punti percentuali, dal 21 per cento del 2017.Lo ha dettapo del servizio fiscale di Bankitalia, in audizione in merito all'indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all'evasione fiscale Il miglioramento rilevato è stato determinato anche dal potenziamento del SIF ottenuto con misure come la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.he rientrano nella stima del tax gap. Il contributo più rilevante è riconducibile all’IVA, con una riduzione del VAT gap della metà dal 2017 al 2021.Tale risultato - spiega ancora Ricotti - è presumibilmente dovuto a una serie di provvedimenti varati negli ultimi anni: oltre all’introduzione delloalcune misure hanno rafforzato la tracciabilità delle operazioni, come la fatturazione elettronica nel 2019 e la trasmissione telematica dei corrispettivi, determinando un potenziamento del sistema informativo.Al calo dell’evasione IVA hanno contribuito, in particolare nel biennio 2020-2021, anche fattori specifici. Un altro significativo miglioramento ha riguardato l’Ires, che ha registrato dal 2017 una contrazione della p