Bond da 50 milioni di euro per Aquafil

(Teleborsa) - Aquafil
ha finalizzato in data odierna il collocamento privato di un prestito obbligazionario non convertibile
per un importo complessivo di Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) interamente sottoscritto da investitori istituzionali.
L’Emissione, spiega una nota, consentirà alla società di acquisire le relative risorse finanziarie a condizioni competitive ed è volta a preservare una struttura finanziaria equilibrata.
I fondi dell’emissione verranno utilizzati a sostegno del naturale sviluppo delle attività societarie.