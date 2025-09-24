Commercialisti e Chiesa di Napoli: un ponte tra professione e solidarietà

(Teleborsa) - "Esprimo profonda gratitudine all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli per il ruolo prezioso che svolge, contribuendo a rafforzare la cultura del 'noi'. La cosa più bella è rendere visibile il bene che si compie: nella nostra città c'è una parte attenta e solidale, una riserva di persone che sostiene in tanti modi l'accoglienza, l'inclusione e l'attenzione verso chi 'fatica' a vivere. Oggi il rischio è lo sbilanciamento verso l'individualismo, e proprio per questo iniziative di legame sociale e solidarietà diventano fondamentali per promuovere una vera coscienza collettiva". Sono le parole diVescovo Ausiliario e Vicario generale della Chiesa di Napoli, intervenuto nel corso del convegno "Enti Ecclesiastici, etica della solidarietà e progetti della Chiesa di Napoli di liberazione e sviluppo", promosso dall'"Il sostegno dei commercialisti ai progetti della Chiesa di Napoli c'è stato e continuerà ad esserci. Tra i nostri obiettivi principali – ha ribadito– vi è il contributo di solidarietà da destinare ai poveri e ai bisognosi. In Italia ci sono oltre cinque milioni di persone in povertà assoluta, che soffrono la fame e non riescono a soddisfare neppure i bisogni primari. È nostro dovere fare anche l'impossibile per aiutare queste persone. Per questo invitiamo tutti i professionisti a destinare l'8 per mille a sostegno di una giusta causa".A illustrare i tanti progetti per i più bisognosi è statadirettrice Caritas Diocesana di Napoli. "Sono numerosi i progetti che portiamo avanti come Chiesa di Napoli, perché – ha detto– siamo attenti ai nostri fratelli più poveri. Abbiamo case-famiglia per mamme e bambini, strutture di accoglienza per i senza fissa dimora, il Binario della solidarietà per l'accoglienza diurna con laboratori, e Casa Bartimeo, che offre servizi di secondo livello per uomini in difficoltà. Disponiamo inoltre di un centro di ascolto per italiani e immigrati, servizi di consulenza psicologica e legale per chi vive momenti di fragilità e un ambulatorio solidale in cui tanti medici prestano la loro professionalità. A ciò si aggiunge la casa-famiglia Sisto Riario Sforza per malati di Hiv e le numerose mense che ogni giorno garantiscono un pasto a migliaia di persone".Coinvolgere i professionisti nel percorso di solidarietà è fondamentale come sottolineato da, consigliere delegato dei commercialisti partenopei Napoli. "Il messaggio che vogliamo trasmettere – afferma– è quello di essere più vicini agli ultimi. Vogliamo dare alla Chiesa un segnale forte: noi ci siamo e, attraverso la nostra rete, siamo impegnati a favorire, in occasione della scadenza dell'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, la destinazione di risorse volontarie alla Chiesa Cattolica. In un momento così difficile, è fondamentale affermare con chiarezza un principio: chi ha di più deve metterlo a disposizione di chi soffre"."La Chiesa di Napoli – afferma– sostiene da sempre i più bisognosi e, senza il suo impegno, molto probabilmente la città sarebbe in ginocchio. Parliamo di interventi che valgono tre milioni di euro tra pasti, spese e assistenza ai poveri e agli ammalati: un lavoro immenso che richiede l'aiuto di tutti, soprattutto oggi, mentre il divario sociale continua ad aumentare. C'è bisogno di chi sappia tenere unite le due anime di questa città"."La solidarietà – sottolinea– deve vincere sull'egoismo, che divide e lascia indietro chi ha più bisogno. Solo mettendo al centro gli ultimi possiamo costruire una società più giusta, capace di guardare al futuro con speranza e responsabilità"."Bisogna avere il coraggio di 'sporcarsi le mani' e noi commercialisti – ha sottolineato– intendiamo dare il nostro contributo partecipando alla costituzione di un ramo ETS. Invitiamo tutti i colleghi a sostenere la raccolta del 5 per mille, perché l'architrave su cui si fonda la Chiesa napoletana è l'altruismo e il rispetto degli altri".