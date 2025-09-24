Dekus completa Rome Logistics Hub: innovazione e sostenibilità al centro

(Teleborsa) - Dekus
ha concluso con successo la locazione degli ultimi spazi disponibili all’interno del Rome Logistics Hub,
il polo logistico di nuova generazione situato nel comune di Fiumicino, alle porte di Roma.
In totale, gli ultimi spazi coprono 10.500 mq
, definendo un nuovo benchmark
di prime rent per l’area. L’immobile,
dotato di caratteristiche costruttive all’avanguardia, è certificato BREEAM e si distingue per l’elevato standard di sostenibilità ambientale.
La posizione - si legge nella nota - è altamente strategica
per le attività di last-mile delivery, trovandosi a pochi chilometri dallo svincolo autostradale, dal Grande Raccordo Anulare e dall’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci
.“Questa operazione conferma i
l ruolo sempre più strategico del quadrante ovest della Capitale
nei nuovi scenari della logistica. Anche nel Centro Italia, il mercato mostra una crescente domanda di assets di alta qualità, capaci di soddisfare le esigenze di operatori sia nazionali che internazionali. Il settore logistico è al centro di un’evoluzione significativa, e sviluppi come il Rome Logistics Hub si rivelano strumenti chiave per sostenere le strategie di crescita delle aziende”, commenta Mauro Montagner
Fondatore e Amministratore Delegato di Dekus.