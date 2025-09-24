Edison Energia, superati i 150 mila contratti in Campania

Edison

(Teleborsa) -, società del Gruppoattiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e servizi a valore aggiunto al segmento retail, raggiunge quota, segnando unrispetto a un anno fa. La scorsa estate aveva traguardato quota 140.000 anche grazie all’aggiudicazione nelle aste del Servizio a Tutele Graduali (STG) di 40.000 contratti nelle province di Avellino e Benevento.Un risultato raggiunto facendo leva sulla convenienza, la qualità del servizio e, soprattutto, sulla prossimità alla clientela grazie ai canali digitali, aiche in Campania sonoe ache contribuiscono allo sviluppo economico del territorio. Sono invececui fornisce energia elettrica o gas.“La Campania è una regione che sentiamo particolarmente vicina. Continuiamo a crescere anche dopo l’aggiudicazione delle aste STG grazie alla fiducia dei cittadini e, con quasi 80 negozi e servizi personalizzati, siamo presenti nella quotidianità dei nostri clienti. Vogliamo essere un punto di riferimento stabile e crediamo in un modello energetico sostenibile e inclusivo, in cui ogni famiglia e impresa possa sentirsi accompagnata nel cambiamento”, ha dichiarato, amministratore delegato di Edison Energia.