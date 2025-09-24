EEMS Italia, assemblea nomina il nuovo CdA: Fanelli Presidente, Di Meglio AD

EEMS Italia

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli azionisti di, società italiana che opera nei servizi per l'energia e la telefonia, si è riunita in data odierna con all’ordine del giorno la nomina del Consiglio di amministrazione in sostituzione del Consiglio decaduto lo scorso 11 agosto in seguito alle dimissioni della maggioranza dei componenti.L’Assemblea ha deliberato sull’, titolare - alla data del deposito della lista - di una quota di partecipazione pari a 4.456.370 azioni (28,303 % del capitale sociale).La proposta dell’azionista OPS Holding Srl ha raccolto il voto favorevole di n. 4.456.370 (100% del capitale sociale presente e votante).Il nuovo Consiglio di amministrazione è composto di: Filippo Ezio Fanelli, Iana Permiakova, Ciro Di Meglio, Fabio Del Corno, Francesco La Fauci (amministratore indipendente), Rosalba Chielli (amministratore indipendente) ed Erika Mazzitelli (amministratore indipendente).L’Assemblea ha stabilito in tre esercizi, e dunque fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2027, la durata del Consiglio di amministrazione.L’Assemblea ha inoltre deliberato di determinare in euro 295.000,00 il compenso complessivo annuo lordo per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i componenti il Cda in conformità alle deliberazioni assunte e da erogarsi pro rata temporis, ferme restando le coperture assicurative e i benefit previsti dalla Politica di Remunerazione di volta in volta vigente e applicabile. Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della citata Assemblea verranno messi a disposizione nei termini previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.Nella prima seduta, tenutasi in data odierna, il Consiglio di amministrazione ha deliberato la nomina dicon funzione di datore di lavoro e amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e Iana Permiakova alla carica di Vice Presidente.I mandati avranno durata fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2027).Il Consiglio ha nominato componenti del Comitato per il controllo sulla gestione i Consiglieri indipendenti Francesco La Fauci (Presidente), Erika Mazzitelli e Rosalba Chielli, reputando che le rispettive professionalità e i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza garantiscano un’adeguata competenza nel settore in cui opera la Società, funzionale a valutare i relativi rischi, e in materia contabile, finanziaria e di gestione dei rischi.Il Consiglio ha deliberato d’istituire il Comitato per le nomine e la remunerazione con funzioni propositive e consultive in materia di nomine e remunerazioni nominando componenti i Consiglieri Iana Permiakova (Presidente), Erika Mazzitelli e Rosalba Chielli, reputando che le rispettive professionalità garantiscano un’adeguata competenza in materia finanziaria o di politiche retributive.Il Consiglio, su proposta dell’Amministratore delegato, ha nominato Massimo Cristofori Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, quindi dirigente con responsabilità strategiche, in sostituzione di Gianluca Biondi, che ha rassegnato le dimissioni l’11 agosto.