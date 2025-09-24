Enel, colloca maxi bond multi-tranche da 4,5 miliardi di dollari, ordini tre volte l'offerta

Enel

BNP Paribas

Bank of America

Citigroup

Crédit Agricole

Goldman Sachs

HSBC

Intesa Sanpaolo

Morgan Stanley

Société Générale

Wells Fargo

(Teleborsa) -(“EFI”), società finanziaria controllata da, ha lanciato unrivolto agli investitori istituzionali nei mercati USA e internazionali per un, equivalenti a circa 3,8 miliardi di euro.L’emissione, garantita da Enel, ha ricevuto, con ordini complessivi per un importo pari a. La dimensione dell’operazione, che ad oggi rappresenta, nonché la domanda e le condizioni economiche conseguite, rappresentano il riconoscimento da parte del mercato della solidità e credibilità del Piano Strategico di Gruppo e della sua puntuale esecuzione.Si prevede che i proventi dell’emissione siano utilizzati per finanziare l’del Gruppo, incluso il rifinanziamento del debito in scadenza.L’emissione è strutturata nelle seguenti, con data di regolamento prevista al 30 settembre 2025: 1)a un tasso di interesse fisso del 4,125% e scadenza al. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,766% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 4,209%; 2)a un tasso di interesse fisso del 4,375% e scadenza al. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,596% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 4,466%; 3)a un tasso di interesse fisso del 5,000% e scadenza al. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,162% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 5,108%; 4)a un tasso di interesse fisso del 5,750% e scadenza al. Il prezzo di emissione è stato fissato a 98,663% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 5,845%.L’emissione, che ha una, presenta un costo medio equivalente in euro di circa il 3,6%.L’operazione è stata supportata da un, nell’ambito del quale hanno agito in qualità di joint-bookrunners:, IMI –, J.P. Morgan Securities, Mizuho,In considerazione delle relative caratteristiche, all’emissione è stato assegnato undiNegli ultimi 10 anni, il Gruppo Enel ha: nel 2024, la capacità rinnovabile ha raggiunto il 73% del totale rispetto al 41% del 2015, con l’83% dell’energia generata dal Gruppo a zero emissioni rispetto al 45% del 2015. Come risultato, nel 2024 l’intensità delle emissioni GHG Scope 1 relative alla produzione di energia elettrica si è ridotta a 101 gCO2eq/kWh (-72% rispetto al 20173), un valore di gran lunga inferiore rispetto all’obiettivo dichiarato per il 2024 di 140 gCO2eq/kWh.Tali risultati sono stati possibili anche grazie al ricorso a, in particolare, che hanno dunque raggiunto l’obiettivo per il quale erano stati introdotti: oggi il modello di business di Enel è sostenibile e integralmente in linea con il percorso di transizione energetica.Di conseguenza, il Gruppodi ricorrere adi sostenibilità e adotterà un approccio che consentirà un accesso efficiente ai mercati finanziari globali, continuando ad allineare le modalità di funding ai propri obiettivi di sostenibilità di lungo periodo verso l’