eVISO, assemblea il 27 ottobre su delega al Cda per aumento di capitale fino a 70 milioni

(Teleborsa) - Per sostenere lo sviluppo di lungo periodo, il Cda di eVISO
ha deciso di proporre all’Assemblea, convocata per il 27 ottobre prossimo, tra i punti all’ordine del giorno, di aumentare da sei a sette
i membri del Consiglio e la nomina come Consigliere di Lucia Fracassi
, attuale Direttore Generale.
Questo ampliamento del Consiglio è "fondamentale per rispondere alle nuove esigenze dell’organizzazione
cresciuta in tempi brevi. La nomina di Lucia Fracassi, che sarà dotata di ampie deleghe, rafforza ulteriormente la governance operativa. Tale assetto è pensato per accelerare l’attuazione della strategia e consolidare la crescita nei segmenti luce e gas. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Gianfranco Sorasio
, mantenendo le sue deleghe, si dedicherà maggiormente allo sviluppo tecnologico
, ai nuovi rami di business
e alla direzione strategica
di eVISO", commenta la società in una nota.
Con questa nuova governance, il Consiglio di amministrazione avrà due membri esecutivi
su un totale di sette.
In secondo luogo, il Consiglio proporrà all’Assemblea degli Azionisti modifiche statutarie volte ad attribuire al Cda stesso la facoltà di deliberare un aumento di capitale
, in una o più tranche, entro un periodo massimo di cinque anni
. Tale delega, fino a un ammontare complessivo di 70 milioni
, consentirà ad eVISO di cogliere con rapidità le migliori opportunità di mercato e di finanziare operazioni straordinarie funzionali alla crescita, sia a livello nazionale che internazionale.