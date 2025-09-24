eVISO, assemblea il 27 ottobre su delega al Cda per aumento di capitale fino a 70 milioni

eVISO

(Teleborsa) - Per sostenere lo sviluppo di lungo periodo, il Cda diha deciso di proporre all’Assemblea, convocata per il 27 ottobre prossimo, tra i punti all’ordine del giorno, dii membri del Consiglio e la nomina come Consigliere di, attuale Direttore Generale.Questo ampliamento del Consiglio è "fondamentale per rispondere alle nuovecresciuta in tempi brevi. La nomina di Lucia Fracassi, che sarà dotata di ampie deleghe, rafforza ulteriormente la governance operativa. Tale assetto è pensato per accelerare l’attuazione della strategia e consolidare la crescita nei segmenti luce e gas. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato,, mantenendo le sue deleghe, si dedicherà maggiormente allo, aie alladi eVISO", commenta la società in una nota.Con questa nuova governance, il Consiglio di amministrazione avràsu un totale di sette.In secondo luogo, il Consiglio proporrà all’Assemblea degli Azionisti modifiche statutarie volte ad attribuire al Cda stesso la facoltà di, in una o più tranche, entro un periodo. Tale delega, fino a un ammontare complessivo di, consentirà ad eVISO di cogliere con rapidità le migliori opportunità di mercato e di finanziare operazioni straordinarie funzionali alla crescita, sia a livello nazionale che internazionale.