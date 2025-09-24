Milano 11:18
42.366 -0,26%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:18
9.211 -0,13%
Francoforte 11:18
23.578 -0,14%

Germania, Indice IFO in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Indice IFO in settembre
Germania, Indice IFO in settembre pari a 87,7 punti, in calo rispetto al precedente 88,9 punti (la previsione era 89,3 punti).
Condividi
```