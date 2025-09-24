Italtel, JLL e Molex insieme per guidare la rivoluzione dello Smart Building

(Teleborsa) - Accelerare l'evoluzione degli edifici verso il modello di Smart Building. Con questo obiettivomultinazionale ICT specializzata nella trasformazione digitale con presenza in Europa e America Latina,nei servizi professionali e nella gestione degli investimenti per il settore immobiliare, eplayer internazionale nelle tecnologie di connettività, siglano una partnership strategica per accelerare l'evoluzione degli edifici verso il modello di Smart Building."L'obiettivo – spiegano le società in una nota – è coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e valorizzazione immobiliare attraverso un approccio integrato che unisce consulenza strategica, piattaforme IoT e infrastrutture digitali. Questa alleanza, che vede la partecipazione di JLL con la sua presenza capillare in molti Paesi, apre nuove prospettive in un settore in forte espansione e altamente innovativo".. Un approccio ecosystem-based che integra consulenza immobiliare, tecnologia hardware e implementazione software con una proposta di valore che copre l'intera filiera della trasformazione digitale degli edifici; il focus su ROI tangibile, che evidenzia concretamente come l'investimento tecnologico si traduca in upgrade certificativo e maggiore attrattività per i tenant; la sostenibilità operativa della soluzione che, attraverso l'integrazione con infrastrutture esistenti, evita sprechi e massimizza il ritorno sull'investimento. La collaborazione prevede l'adozione di sistemi intelligenti come Smart Light over PoE, sensori ambientali e smart plug, che raccolgono dati su luminosità, qualità dell'aria e consumi energetici, integrandoli in piattaforme di monitoraggio centralizzate."Un progetto Smart Building non riguarda solo gli impianti: significa ripensare il valore dell'immobile attraverso una strategia data-driven che ottimizza performance ESG e la user experience. Posizionare l'asset sul mercato in linea con i criteri ESG non è più opzionale, ma essenziale per rispondere alle aspettative degli investitori e prepararsi alle future normative", afferma"La capacità di proporre piattaforme IoT di monitoraggio continuo consente di poter gestire in modo semplice ed immediato gli spazi che occupiamo. La convergenza digitale ci permette di garantire da un lato spazi più efficienti e sostenibili in modo integrato, dalla ridotta impronta di CO2, e dall'altra di raggiungere elevati livelli di comfort e benessere per le persone", spiega"La partnership assume per noi un valore strategico. La nostra missione è progettare reti intelligenti, sicure e sostenibili, il vero sistema nervoso dell'edificio. Con partner come Molex e JLL Italtel concretizza l'innovazione, offrendo soluzioni end-to-end che integrano infrastrutture IT, networking e consulenza, valorizzando gli investimenti esistenti", dichiara"Con la regia immobiliare di JLL, la tecnologia di Molex e le competenze di integrazione di Italtel, la partnership – conclude la nota – offre un modello scalabile per realizzare edifici più intelligenti, sostenibili e competitivi a livello globale".