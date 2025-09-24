Milano 17:01
Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 9,9 milioni di euro

Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 9,9 milioni di euro
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 15 al 19 settembre 2025, complessivamente 447.417 azioni ordinarie al prezzo medio di 22,2672 euro per euro, per un controvalore pari a 9.962.737,77 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 3.445.778 azioni proprie, pari all'1,369% delle azioni ordinarie in circolazione.

Sul listino milanese, intanto, Lottomatica amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 23,1 euro.





