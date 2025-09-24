Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 9,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 15 al 19 settembre 2025, complessivamente 447.417 azioni ordinarie al prezzo medio di 22,2672 euro per euro, per un controvalore
pari a 9.962.737,77 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 3.445.778 azioni proprie, pari all'1,369% delle azioni ordinarie in circolazione.
Sul listino milanese, intanto, Lottomatica
amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 23,1 euro.