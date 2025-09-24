Markbass, raccolti 6 milioni di euro nell'IPO su EGM. Domande per 10 milioni

Banca Profilo

(Teleborsa) -, società abruzzese attiva nel settore dell'amplificazione per strumenti musicali, hae si prepara allo sbarco su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.La società ha registrato domande per oltre 10 milioni di euro, contro i 5 milioni ipotizzati inizialmente, e ha, secondo quanto riferito a Teleborsa da fonti finanziarie a conoscenza del dossier. Ilè stato fissato a 1,60 euro per azione, al limite inferiore della forchetta di prezzo individuata in precedenza (1,6-2 euro).L'IPO ha visto la partecipazione di, la francese Eiffel Investment Group e l'italiana Invitalia.Nel processo di quotazione, la società è assistita da, in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator e da illimity Bank (gruppo), nella veste di Join Global Coordinator. L'è prevista per venerdì 26 settembre, con ilmartedì 30 settembre.Il processo di IPO rappresenta per la società abruzzese una scelta strategica per sostenere la crescita,. In particolare, punta ad accelerare l'espansione della linea Mark Audio, con un focus sullo sviluppo di dispositivi Bluetooth e tecnologie wireless. L'obiettivo è rafforzare il posizionamento di Markbass nel mercato in rapida evoluzione dell'audio professionale, offrendo soluzioni portatili e ad alte prestazioni, in linea con le esigenze di mobilità, connettività e fedeltà sonora, intercettando trend globali quali smart home audio, home recording e live performance wireless.La società,, opera dal 1996 nella progettazione, produzione e commercializzazione di Amplificatori per bassi elettrici e per chitarre, Sistemi Audio, Strumenti Musicali e Corde strumentali. Commercializza i propri prodotti in oltre 80 Paesi utilizzando i propri brand, tra cui lo storico marchio "Markbass", che rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale nel settore musicale. Nel 2024, Markbass ha conseguito un valore della produzione pari a circa 13 milioni di euro, con il 93% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni generati all'estero e il restante 7% in Italia.