Masi Agricola, finanziamento da 40 milioni a supporto del piano di sviluppo

(Teleborsa) - Masi Agricola
ha sottoscritto un contratto di finanziamento a medio-lungo termine
per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro
, con un pool di primari istituti finanziari
composto da UniCredit
(anche in qualità di banca agente), Banco BPM
, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia, Banco di Desio e della Brianza
e Valpolicella Benaco BCC, e che prevede un piano di rimborso decennale
con una rata finale cd. balloon di circa 10 milioni
.
ll Contratto di Finanziamento è volto a ottimizzare la struttura finanziaria
di MASI, sostenendo gli investimenti realizzati
negli ultimi esercizi, tra cui il visitor center Monteleone21 recentemente inaugurato, e valorizzando la capacità di generare cassa attraverso la gestione operativa.
La nuova linea di credito consente a MASI di accedere a ulteriori risorse a supporto del piano di sviluppo
, con un orizzonte di medio-lungo periodo e condizioni di maggiore flessibilità finanziaria.
Il finanziamento beneficia di una garanzia
emessa da un primario gruppo assicurativo a partecipazione pubblica, che copre il 50% dell’importo complessivo
, quale intervento di sostegno pubblico a favore delle imprese italiane.
Nel contesto dell’operazione, l’indebitamento a medio-lungo termine pregresso sarà integralmente rimborsato
. L’efficacia del Contratto di Finanziamento e la conseguente erogazione dell’importo finanziato sono sospensivamente condizionate
al soddisfacimento di determinate condizioni sospensive operative, relative sia alla consegna di documenti tecnici alla banca agente (UniCredit) sia all’emissione della garanzia emessa da un primario gruppo assicurativo a partecipazione pubblica. È previsto che le condizioni sospensive si avverino entro la fine di settembre
.