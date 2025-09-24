Masi Agricola, finanziamento da 40 milioni a supporto del piano di sviluppo

Masi Agricola

UniCredit

Banco BPM

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -ha sottoscritto unper un importo complessivo pari a, con uncomposto da(anche in qualità di banca agente),, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia,e Valpolicella Benaco BCC, e che prevede un piano dicon unall Contratto di Finanziamento è volto adi MASI, sostenendo glinegli ultimi esercizi, tra cui il visitor center Monteleone21 recentemente inaugurato, e valorizzando la capacità di generare cassa attraverso la gestione operativa.La nuova linea di credito consente a MASI di accedere a, con un orizzonte di medio-lungo periodo e condizioni di maggiore flessibilità finanziaria.Il finanziamento beneficia di unaemessa da un primario gruppo assicurativo a partecipazione pubblica, che copre il, quale intervento di sostegno pubblico a favore delle imprese italiane.Nel contesto dell’operazione, l’indebitamento a medio-lungo termine pregresso sarà. L’efficacia del Contratto di Finanziamento e la conseguente erogazione dell’importo finanziato sonoal soddisfacimento di determinate condizioni sospensive operative, relative sia alla consegna di documenti tecnici alla banca agente (UniCredit) sia all’emissione della garanzia emessa da un primario gruppo assicurativo a partecipazione pubblica. È previsto che le condizioni sospensive si avverino