Thailandia, Fitch taglia outlook a negativo e conferma rating BBB+

(Teleborsa) - Fitch Ratings hasul rating dellada stabile a, confermando il rating a "BBB+".La modifica dell'outlook riflette idella Thailandia, derivanti dalla prolungata incertezza politica, combinata con gli ostacoli alla crescita derivanti dal rallentamento della domanda globale, dalla ritardata ripresa del turismo e dalla riduzione dell'indebitamento delle famiglie. Le riserve fiscali della Thailandia si sono erose, con il debito pubblico lordo che ha raggiunto il 59,4% del PIL nell'agosto 2025, vicino alla mediana della categoria "BBB" del 59,6% e in aumento di ben 25 punti percentuali rispetto ai livelli pre-Covid-19.Le continue misure di stimolo ingenti, i ripetuti ritardi nel consolidamento pianificato e l'incertezza sulla strategia di bilancio rappresentano rischi per le prospettive di bilancio a medio termine, soprattutto nel contesto di unae di un'Il rating "BBB+" della Thailandia è supportato dalla sua solida situazione finanziaria esterna, dal solido quadro di politica macroeconomica e dalla sua capacità relativamente. Fitch stima che i costi degli interessi siano pari al 5,7% dei ricavi, al di sotto della mediana dei paesi concorrenti del 9,2%. Questi punti di forza sono bilanciati dalle crescenti sfide fiscali, dall'indebitamento delle famiglie ancora elevato e da punteggi di reddito pro capite e governance inferiori a quelli dei paesi concorrenti di categoria "BBB".