Thailandia, Fitch taglia outlook a negativo e conferma rating BBB+

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha rivisto l'outlook
sul rating della Thailandia
da stabile a negativo
, confermando il rating a "BBB+".
La modifica dell'outlook riflette i crescenti rischi per le prospettive di finanza pubblica
della Thailandia, derivanti dalla prolungata incertezza politica, combinata con gli ostacoli alla crescita derivanti dal rallentamento della domanda globale, dalla ritardata ripresa del turismo e dalla riduzione dell'indebitamento delle famiglie. Le riserve fiscali della Thailandia si sono erose, con il debito pubblico lordo che ha raggiunto il 59,4% del PIL nell'agosto 2025, vicino alla mediana della categoria "BBB" del 59,6% e in aumento di ben 25 punti percentuali rispetto ai livelli pre-Covid-19.
Le continue misure di stimolo ingenti, i ripetuti ritardi nel consolidamento pianificato e l'incertezza sulla strategia di bilancio rappresentano rischi per le prospettive di bilancio a medio termine, soprattutto nel contesto di una crescita economica modesta
e di un'intensificazione delle pressioni demografiche
.
Il rating "BBB+" della Thailandia è supportato dalla sua solida situazione finanziaria esterna, dal solido quadro di politica macroeconomica e dalla sua capacità relativamente solida di finanziare il debito pubblico, con la quota maggiore in valuta locale e a basso costo
. Fitch stima che i costi degli interessi siano pari al 5,7% dei ricavi, al di sotto della mediana dei paesi concorrenti del 9,2%. Questi punti di forza sono bilanciati dalle crescenti sfide fiscali, dall'indebitamento delle famiglie ancora elevato e da punteggi di reddito pro capite e governance inferiori a quelli dei paesi concorrenti di categoria "BBB".