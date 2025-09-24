Trump sferza l'Europa su immigrazione, petrolio e green deal

(Teleborsa) - Dall'immigrazione al green deal
: Trump senza mezze parole ha schiaffeggiato l'Europa
che definisce "imbarazzante
". E colpito anche l'ONU
che definisce "inutile"
, proprio quando l'Organizzazione del Palazzo di Vetro compie il suo ottantesimo anniversario. Nel suo intervento di quasi un'ora a Washington, il leader statunitense non ha risparmiato nessuno, compreso il segretario generale Antonio Guterrez e la stessa Organizzazione, che ha accusato di essere sciatta e disorganizzata a partire dal teleprompter e dalle scale mobili non funzionanti.Trump ha criticato le Nazioni Unite
, che definendole "inutili", per le politiche sulla globalizzazione e sulle immigrazioni
e per la battaglia al cambiamento climatico
, che ha definito una "truffa"
a partire dall'accordo "fake" di Parigi, da cui si vanta di aver fatto uscire gli Stati uniti. Il leader statunitense ha lamentato di non aver ricevuto neanche un ringraziamento per aver posto fine alle guerre
. "Ho risolto sette guerre in sette mesi - ha affermato - e non ho ricevuto dall'ONU neanche una telefonata, nessuno mi ha ringraziato".
Il tycoon non ha risparmiato neanche gli alleati europei
, che acquistano ancora il petrolio dalla Russia
e rischiano di morire "per le politiche sull'immigrazione
e sulle sue idee energetiche suicide
". Poi, Trump ha suggerito ai leder mondiali di far ricorso alla sua ricetta "Maga" per "rendere i loro Paesi di nuovo grandi". Gli Stati Uniti - ha affermato - sono entrati in una nuova "età dell'oro", mentre l'Europa si trova "in grossi guai" per l'invasione dei migranti che "arrivano a frotte". A tal proposito, Trump ha citato alcuni numeri sull'immigrazione,
ricordando che il 50% dei detenuti in Germania sono stranieri, il 53% in Austria, il 54% in Grecia e il 72% in Svizzera, ed ha avvertito che se l'UE non prenderà provvedimenti contro l'immigrazione "andrà all'inferno".
Parlando di Gaza, Trump ha affermato che "riconoscere la Palestina è una ricompensa per Hamas
", mentre sul frontre Ucraina ha criticato l'UE insieme ala Cina e all'India, che sono i due "maggiori finanziatori della guerra russa".