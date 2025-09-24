Trump sferza l'Europa su immigrazione, petrolio e green deal

(Teleborsa) -: Trump senza mezze parole hache definisce". E colpito ancheche definisce, proprio quando l'Organizzazione del Palazzo di Vetro compie il suo ottantesimo anniversario. Nel suo intervento di quasi un'ora a Washington, il leader statunitense non ha risparmiato nessuno, compreso il segretario generale Antonio Guterrez e la stessa Organizzazione, che ha accusato di essere sciatta e disorganizzata a partire dal teleprompter e dalle scale mobili non funzionanti., che definendole "inutili",e per la battaglia al, che ha definitoa partire dall'accordo "fake" di Parigi, da cui si vanta di aver fatto uscire gli Stati uniti. Il leader statunitense ha lamentato di. "Ho risolto sette guerre in sette mesi - ha affermato - e non ho ricevuto dall'ONU neanche una telefonata, nessuno mi ha ringraziato".Il tycoon, che acquistano ancora ile rischiano die sulle sue". Poi, Trump ha suggerito ai leder mondiali di far ricorso alla sua ricetta "Maga" per "rendere i loro Paesi di nuovo grandi". Gli Stati Uniti - ha affermato - sono entrati in una nuova "età dell'oro", mentre l'Europa si trova "in grossi guai" per l'invasione dei migranti che "arrivano a frotte". A tal proposito,ricordando che il 50% dei detenuti in Germania sono stranieri, il 53% in Austria, il 54% in Grecia e il 72% in Svizzera, ed ha avvertito che se l'UE non prenderà provvedimenti contro l'immigrazione "andrà all'inferno".Parlando di Gaza, Trump ha affermato che "", mentre sul frontre Ucraina ha criticato l'UE insieme ala Cina e all'India, che sono i due "maggiori finanziatori della guerra russa".