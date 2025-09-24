Milano 13:23
USA, richieste di mutui settimanali salgono dello 0,6%

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Salgono leggermente le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 19 settembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento dello 0,6%, dopo il +29,7% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è aumentato dello 0,8%, mentre quello relativo alle nuove domande è cresciuto dello 0,3%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,34% dal 6,39% precedente.
