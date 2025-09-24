Milano 17:14
42.498 +0,05%
Nasdaq 17:14
24.553 -0,11%
Dow Jones 17:14
46.274 -0,04%
Londra 17:14
9.256 +0,35%
Francoforte 17:14
23.693 +0,35%

USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 19 settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 19 settembre
USA, Scorte petrolio nella settimana del 19 settembre su base settimanale (WoW) -607K barili, in aumento rispetto al precedente -9,29 Mln barili (la previsione era 800K barili).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```