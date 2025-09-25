All’Assemblea ICAO il modello Italia per i pet on board

(Teleborsa) - L’esperienza italiana pera fianco dei proprietariè stata presentataall’indomani del primo, sulla rotta da Linate a Fiumicino.Nel corso di uno specifico Sky Talk, il Presidente Enac, il Viceministro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportie l’AD della compagnia ITA Airwayshanno illustrato il progetto Enac dedicato al benessere degli animali domestici nel trasporto aereo per avviare un percorso diin sede internazionale.Per la prima volta, infatti, un’autorità dell’aviazione civile propone a livello mondiale standard diche consentano a pet sino a 25 kg di viaggiare in cabina accanto ai proprietari, senza trasportino, quali componenti della famiglia. Con il documento presentato a Montréal, l’Italia ha portato questo temamembri dell’agenzia Onu, chiedendo di adeguare gli standard ICAO, riconoscendo il benessere animale come parte integrante delle politiche aeronautiche globali.Gli animali domestici non sono da considerarsi bagagli - è’ stato sottolineato nella presentazione - e il trasporto in stiva può comportare loro stress, traumi e rischi. L’esperienza positiva maturata con i cani da assistenza a bordo dimostra che la coesistenza in cabina è possibile, grazie a zone cuscinetto a bordo, filtri HEPA per chi soffre di allergie, certificazioni sanitarie.