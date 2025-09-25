All’Assemblea ICAO il modello Italia per i pet on board

(Teleborsa) - L’esperienza italiana per far volare i pets sino a 25 kg
a fianco dei proprietari in cabina passeggeri
è stata presentata all’assemblea generale ICAO di Montreal
all’indomani del primo volo dimostrativo ITA
, sulla rotta da Linate a Fiumicino.
Nel corso di uno specifico Sky Talk, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma
, il Viceministro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi
e l’AD della compagnia ITA Airways Joerg Eberhart
hanno illustrato il progetto Enac dedicato al benessere degli animali domestici nel trasporto aereo per avviare un percorso di elaborazione di regole condivise
in sede internazionale.
Per la prima volta, infatti, un’autorità dell’aviazione civile propone a livello mondiale standard di inclusività
che consentano a pet sino a 25 kg di viaggiare in cabina accanto ai proprietari, senza trasportino, quali componenti della famiglia. Con il documento presentato a Montréal, l’Italia ha portato questo tema all’attenzione dei 193 Paesi
membri dell’agenzia Onu, chiedendo di adeguare gli standard ICAO, riconoscendo il benessere animale come parte integrante delle politiche aeronautiche globali.
Gli animali domestici non sono da considerarsi bagagli - è’ stato sottolineato nella presentazione - e il trasporto in stiva può comportare loro stress, traumi e rischi. L’esperienza positiva maturata con i cani da assistenza a bordo dimostra che la coesistenza in cabina è possibile, grazie a zone cuscinetto a bordo, filtri HEPA per chi soffre di allergie, certificazioni sanitarie.