Analisi Tecnica: EUR/GBP del 24/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8742 e primo supporto individuato a 0,8711. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8773.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)