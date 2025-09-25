Milano 9:26
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 24/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8742 e primo supporto individuato a 0,8711. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8773.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
