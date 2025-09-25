Milano 12:17
Auto, vendite ancora in crescita in Europa ad agosto. Tesla cede il passo a Byd

Auto, vendite ancora in crescita in Europa ad agosto. Tesla cede il passo a Byd
(Teleborsa) - Si conferma in crescita il mercato dell'auto europeo ad agosto 2025. In base agli ultimi dati pubblicati dall'ACEA, l'associaizone europea dei costruttori d'auto, si è regitrato in UE un aumento delle immatricolazioni del 5,3% a 677.786 unità. Il dato porta il bilancio da inizio annno a -0,1% rispetto ai primi otto mesi del 2024.

Includendo anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda, Norvegia e Regno Unito, le vendite registrano un incremento del 4,7% ad agosto e risultano in lievissimo aumento (+0,4%) nell'arco dei primi otto mesi dell'anno rispertto ai primi otto mesi del 2024.

Il mercato dell'auto tricolore ha fatto segnare un aumento del 2,7%, mentre la Spagna ha registrato un forte incremento del 17,2%, la Francia un incremento del 2,2% e la Germania una crescita del 5%.

La suddivisione per categoria di veicoli vede un persistente aumento delle auto full electric (+26,8%), che rimangono ancora numericamente contenute, una crescita più consistente delle ibride plug-in (+56,3%) ed un aumento a due cifre delle ibride elettriche (+11,7%), che sono la maggioranza, a scapito delle auto tradizionali a benzina (-17,3%) e diesel (-17,5%).

Per quanto concerne i singoli marchi, Stellantis ha registrato ancora un aumento moderato delle vendite ad agosto (+2,2%) nel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con una quota di mercato in calo al 13,4%. In particolare la Peugeot ha fatto segnare un decremento del 6,6% con uno share del 4,2%, mentre Fiat registra una crescita del 7,8% con una quota di mercato in lieve aumento all'1,9%.

Il Gruppo Volkswagen, comprese Audi e Porsche, registra un aumento del 4,8% e vede salite la sua quota di mercato al 27,7%.

Fra gli altri marchi più popolari in Europa, la Renault registra un aumento delle vendite del 7,8%, con una quota di mercato in aumento al 9,5%. Fra le auto più alte di gamma, la tedesca Mercedes vede un aumento delle vendite dell'1,4%, con quota di mercato calo al 5,6%, mentre BMW (compresa la Mini) registra un +11,4% in termini di vendite con quota di mercato in aumento al 7,8%.

Le vendite di Tesla in Europa sono crollate anche ad agosto, registrando una contrazione del 22,5% a 14.831 unità, con una quota di mercato prossima all'1,9%. Performance pesantemente negativa anche considerando i primi otto mesi dell'anno, che fanno segnare un -32,6% in termini di vendite a circa 134mila unità, contro le quasi 200mila del 2024.

Al contrario, avanza a grandi passi a cinese Byd, che ad agosto ha registrato un incremento delle immatricolazioni di circa il 216% a 11.455 unità, portando il bilancio da inizio anno a +280%.
