Auto, vendite ancora in crescita in Europa ad agosto. Tesla cede il passo a Byd

(Teleborsa) -. In base agli ultimi dati pubblicati dall'ACEA, l'associaizone europea dei costruttori d'auto, si è regitrato in UE una 677.786 unità. Il dato porta il bilancio da inizio annno a -0,1% rispetto ai primi otto mesi del 2024.(Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda, Norvegia e Regno Unito, le vendite registrano un incrementoe risultano in lievissimo aumentodell'anno rispertto ai primi otto mesi del 2024.Ilha fatto segnare un, mentre laha registrato un forte incremento del 17,2%, laun incremento del 2,2% e launa crescita del 5%.La suddivisione per categoria di veicoli vede un persistente aumento delle(+26,8%), che rimangono ancora numericamente contenute, una crescita più consistente delle(+56,3%) ed un aumento a due cifre delle(+11,7%), che sono la maggioranza, a scapito delle auto tradizionali a(-17,3%) e(-17,5%).Per quanto concerne i singoli marchi,ha registrato ancora unnel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con una. In particolare la Peugeot ha fatto segnare un decremento del 6,6% con uno share del 4,2%, mentre Fiat registra una crescita del 7,8% con una quota di mercato in lieve aumento all'1,9%.Il, comprese Audi e Porsche, registra une vede salite la sua quota di mercato al 27,7%.Fra gli altri marchi più popolari in Europa, laregistra un aumento delle venditecon una quota di mercato in aumento al 9,5%. Fra le auto più alte di gamma, la tedescavede un aumento delle vendite, con quota di mercato calo al 5,6%, mentre(compresa la Mini) registra unin termini di vendite con quota di mercato in aumento al 7,8%.Le vendite diin Europa sono, registrando unaa 14.831 unità, con una quota di mercato prossima all'1,9%. Performance pesantemente negativa anche considerando i, che fanno segnare unin termini di vendite a circa 134mila unità, contro le quasi 200mila del 2024.Al contrario,, che ad agosto ha registrato un incremento delle immatricolazionia 11.455 unità, portando il bilancio