BolognaFiere, utile più che raddoppiato a 25,9 milioni di euro nel primo semestre

BolognaFiere

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha comunicato che iconsolidati raggiungono i 193,1 milioni di euro nel2025, in aumento del 26% rispetto ai 153,1 milioni del primo semestre 2024. L'si attesta a 51 milioni di euro (26% dei ricavi), in crescita del 42%, mentre l'EBIT sale a 40,8 milioni di euro (+74%). L'raddoppia, passando da 12,5 milioni a 25,9 milioni di euro.Sul fronte finanziario, il Gruppo registra una riduzione dell'indebitamento, con unamonetaria pari a 63,2 milioni di euro, in miglioramento di quasi 5 milioni rispetto a fine 2024."Questi risultati testimoniano la capacità del nostro Gruppo di. Abbiamo saputo valorizzare manifestazioni storiche, investire su nuovi progetti e consolidare il business degli allestimenti - ha commentato il- Il nuovo padiglione polifunzionale rappresenta un ulteriore tassello della nostra visione: un quartiere fieristico sempre più competitivo e al servizio di imprese, territori e comunità".Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'ordinario processo di pianificazione e controllo, ha approvato l', che recepisce l'iniziativa volta alla realizzazione del nuovo padiglione polifunzionale e le previsioni più aggiornate sulle prospettive economico-finanziarie per il periodo 2025-2030. Il nuovo Business plan conferma la propensione alla crescita del Gruppo e l'obiettivo di progressivo incremento delle marginalità.Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto diin BolognaFiere.