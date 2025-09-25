Milano 17:35
BolognaFiere, utile più che raddoppiato a 25,9 milioni di euro nel primo semestre
(Teleborsa) - BolognaFiere, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha comunicato che i ricavi consolidati raggiungono i 193,1 milioni di euro nel primo semestre 2025, in aumento del 26% rispetto ai 153,1 milioni del primo semestre 2024. L'EBITDA si attesta a 51 milioni di euro (26% dei ricavi), in crescita del 42%, mentre l'EBIT sale a 40,8 milioni di euro (+74%). L'utile netto raddoppia, passando da 12,5 milioni a 25,9 milioni di euro.

Sul fronte finanziario, il Gruppo registra una riduzione dell'indebitamento, con una posizione finanziaria netta monetaria pari a 63,2 milioni di euro, in miglioramento di quasi 5 milioni rispetto a fine 2024.

"Questi risultati testimoniano la capacità del nostro Gruppo di crescere in maniera sostenibile e di rafforzare il proprio ruolo internazionale. Abbiamo saputo valorizzare manifestazioni storiche, investire su nuovi progetti e consolidare il business degli allestimenti - ha commentato il presidente Gianpiero Calzolari - Il nuovo padiglione polifunzionale rappresenta un ulteriore tassello della nostra visione: un quartiere fieristico sempre più competitivo e al servizio di imprese, territori e comunità".

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'ordinario processo di pianificazione e controllo, ha approvato l'aggiornamento del Business plan, che recepisce l'iniziativa volta alla realizzazione del nuovo padiglione polifunzionale e le previsioni più aggiornate sulle prospettive economico-finanziarie per il periodo 2025-2030. Il nuovo Business plan conferma la propensione alla crescita del Gruppo e l'obiettivo di progressivo incremento delle marginalità.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di ModenaFiere in BolognaFiere.
