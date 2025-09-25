Milano 24-set
42.423 0,00%
Nasdaq 24-set
24.504 -0,31%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 24-set
9.250 0,00%
Francoforte 24-set
23.667 0,00%

Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,2% alle 04:50)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 45.719,71 punti

Tokyo passa di mano con un trascurabile +0,2% alle 04:50 e scambia a 45.719,71 punti.
