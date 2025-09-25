Milano
24-set
42.423
0,00%
Nasdaq
24-set
24.504
-0,31%
Dow Jones
24-set
46.121
-0,37%
Londra
24-set
9.250
0,00%
Francoforte
24-set
23.667
0,00%
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 06.30
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,2% alle 04:50)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,2% alle 04:50)
Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 45.719,71 punti
In breve
,
Finanza
25 settembre 2025 - 04.50
Tokyo passa di mano con un trascurabile +0,2% alle 04:50 e scambia a 45.719,71 punti.
