Brioschi, semestre chiude in utile di 0,8 milioni

(Teleborsa) - Nel corso del primo semestre 2025 le attività del Gruppo nell’ambito dei diversi settori di attività hanno evidenziato risultati in linea con i piani aziendali.Ilconsolidato al 30 giugno 2025 è positivo di 1,3 milioni di euro rispetto a 1,7 milioni al 30 giugno 2024 che includeva proventi derivanti dal rilascio di accantonamenti pregressi per 0,3 milioni. Il miglioramento del margine operativo lordo dell’attività alberghiera (+0,1 milioni) e l’incremento dei ricavi derivanti dalla gestione dei parcheggi a Milanofiori Nord (+0,1 milioni) sono stati sostanzialmente neutralizzati da un aumento di alcuni costi per servizi principalmente relativi a manutenzioni una tantum e utenze.Il costo per ammortamenti e svalutazioni si riduce di 0,9 milioni a 1,5 milioni al 30 giugno 2025, principalmente per effetto del completamento del processo di ammortamento di alcuni impianti.Laregistra un risultato negativo di 2,4 milioni sostanzialmente in linea con i dati al 30 giugno 2024.Il, positivo per 0,4 milioni rispetto a 0,9 milioni al 30 giugno 2024, riflette principalmente gli effetti economici della valutazione della partecipazione nel Fondo Fleurs., pari a 3,2 milioni, sono relativi all’importo riconosciuto alla controllata L’Orologio a titolo di risarcimento del danno per il mancato sgombero dell’immobile di via Watteau a Milano.Il, al netto di imposte di competenza del periodo per 0,4 milioni, è dunque positivo di 0,8 milioni rispetto a un valore negativo di 2,3 milioni al 30 giugno 2024.Laal 30 giugno 2025 è pari a 70,7 milioni rispetto a 73,2 milioni di fine anno 2024. Il miglioramento è principalmente attribuibile all’incasso dell’importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni per il mancato sgombero dell’immobile di via Watteau a Milano.