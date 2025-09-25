Brioschi, semestre chiude in utile di 0,8 milioni

(Teleborsa) - Nel corso del primo semestre 2025 le attività del Gruppo nell’ambito dei diversi settori di attività hanno evidenziato risultati in linea con i piani aziendali.
Il margine operativo lordo
consolidato al 30 giugno 2025 è positivo di 1,3 milioni di euro rispetto a 1,7 milioni al 30 giugno 2024 che includeva proventi derivanti dal rilascio di accantonamenti pregressi per 0,3 milioni. Il miglioramento del margine operativo lordo dell’attività alberghiera (+0,1 milioni) e l’incremento dei ricavi derivanti dalla gestione dei parcheggi a Milanofiori Nord (+0,1 milioni) sono stati sostanzialmente neutralizzati da un aumento di alcuni costi per servizi principalmente relativi a manutenzioni una tantum e utenze.
Il costo per ammortamenti e svalutazioni si riduce di 0,9 milioni a 1,5 milioni al 30 giugno 2025, principalmente per effetto del completamento del processo di ammortamento di alcuni impianti.
La gestione finanziaria
registra un risultato negativo di 2,4 milioni sostanzialmente in linea con i dati al 30 giugno 2024.
Il risultato da interessenze nelle partecipate
, positivo per 0,4 milioni rispetto a 0,9 milioni al 30 giugno 2024, riflette principalmente gli effetti economici della valutazione della partecipazione nel Fondo Fleurs.
I proventi non ricorrenti
, pari a 3,2 milioni, sono relativi all’importo riconosciuto alla controllata L’Orologio a titolo di risarcimento del danno per il mancato sgombero dell’immobile di via Watteau a Milano.
Il risultato complessivo di periodo di pertinenza del Gruppo
, al netto di imposte di competenza del periodo per 0,4 milioni, è dunque positivo di 0,8 milioni rispetto a un valore negativo di 2,3 milioni al 30 giugno 2024.
La posizione finanziaria netta
al 30 giugno 2025 è pari a 70,7 milioni rispetto a 73,2 milioni di fine anno 2024. Il miglioramento è principalmente attribuibile all’incasso dell’importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni per il mancato sgombero dell’immobile di via Watteau a Milano.