Circle Group rafforza le soluzioni predittive di Milos Intelligence

CIRCLE Group

(Teleborsa) -annuncia il potenziamento delle proprie soluzioni predittive applicate aie aiattraverso l’con le piattaforme digitali proprietarie Milos® TAP (Truck Appointment Platform) e Milos® TFP (Transport Federative Platform).Questa ottimizzazione fa parte di un più ampio programma di innovazione promosso a livello nazionale e si colloca nel percorso diIl sistema PCS, già interconnesso al PMIS (Port Management Information System) e la Piattaforma Logistica Nazionale, saràcon l’integrazione di nuove funzionalità. Tra queste: la gestione delle merci pericolose, la supervisione delle aree comuni, l’interoperabilità con i sistemi doganali, la gestione predittiva dei flussi di traffico e relativo sistema di digital twin, una dashboard ambientale, la gestione dei passeggeri e dei preavvisi dei mezzi in arrivo. L’obiettivo è creare un ecosistema logistico digitale più efficiente, capace di ridurre l’impatto di eventuali errori dovuti alla gestione manuale, diminuire i tempi di attesa, aumentare la tracciabilità delle informazioni e promuovere un’intermodalità più sostenibile.Nell’articolato contesto di unche coinvolge, Milos® TAP (Truck Appointment Platform) si inserisce come strumento per la prenotazione intelligente delle fasce orarie di accesso ai terminal da parte degli operatori dell’autotrasporto, contribuendo a migliorare il flusso veicolare e a confrontare la pianificazione con l’operatività in tempo reale. Milos® TFP (Transport Federative Platform), invece, consente il tracciamento dei flussi di traffico e supporta simulazioni dinamiche, rivelandosi particolarmente efficace in caso di eventi imprevisti o situazioni di congestione. Entrambe le piattaforme costituiscono la base operativa e informativa per lo sviluppo di modelli predittivi utilizzando tecniche data-driven di machine learning e intelligenza artificiale, utili per prevedere arrivi, soste e flussi, e per ottimizzare le risorse portuali.