Milano 13:49
42.199 -0,53%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 13:49
9.217 -0,36%
Francoforte 13:49
23.414 -1,07%

DHH, ValueTrack aumenta fair value con boom di domanda di infrastrutture cloud

Finanza, Consensus
DHH, ValueTrack aumenta fair value con boom di domanda di infrastrutture cloud
(Teleborsa) - ValueTrack ha aumentato a 29,30 euro per azione (dai precedenti 28,5 euro) il fair value su DHH, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS.

Gli analisti scrivono che, negli ultimi mesi, DHH ha attuato tre mosse strategiche: (i) il lancio a marzo di un programma di Warrant 2025-28 interamente sottoscritto, che offre flessibilità di capitale a lungo termine; (ii) l'acquisizione ad aprile del 60% di Teknonet, ampliando l'offerta ICT subscription-based; (iii) il completamento a luglio dell'acquisizione di Evolink AD, assicurandosi la piena proprietà di due data center proprietari e di un backbone pan-UE.

I risultati del primo semestre del 2025 sono stati pienamente in linea con le stime. ValueTrack mantiene invariate le stime e, per l'esercizio 2025-2027, prevede: (i) che il VoP raggiunga i 60,1 milioni di euro (CAGR 2024-2027 del 17,4%; 9% organico + M&A mirate); (ii) margini EBITDA ed EBIT pari a circa il 30,6% e il 17,5% entro il 2027; (iii) un EBITDA cumulato di circa 49 milioni di euro che più che compensa oltre 25 milioni di euro di capex e un M&A cash out di 13,0-13,5 milioni di euro, portando l'indebitamento netto a circa 2,7 milioni di euro entro il 2027.

Le recenti operazioni Cloud/AI-infrastructure - CoreWeave-OpenAI, Nebius-Microsoft; Oracle-OpenAI, NVIDIA-Intel, Oracle-Meta, NVIDIA-OpenAI - indicano un'acquisizione contrattuale, una progettazione congiunta di hardware e orchestrazione. A fronte di ciò, lo stack di DHH - server cloud GPU, GPU serverless su Kubernetes, NPU 2024 per l'inferenza e Regolo.ai - è "posizionato in modo ottimale per beneficiare del futuro decollo della domanda europea", si legge nella ricerca.
Condividi
```