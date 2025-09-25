DHH, ValueTrack aumenta fair value con boom di domanda di infrastrutture cloud

DHH

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (dai precedenti 28,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS.Gli analisti scrivono che, negli ultimi mesi, DHH ha attuato: (i) il lancio a marzo di un programma di Warrant 2025-28 interamente sottoscritto, che offre flessibilità di capitale a lungo termine; (ii) l'acquisizione ad aprile del 60% di Teknonet, ampliando l'offerta ICT subscription-based; (iii) il completamento a luglio dell'acquisizione di Evolink AD, assicurandosi la piena proprietà di due data center proprietari e di un backbone pan-UE.I risultati del primo semestre del 2025 sono stati pienamente in linea con le stime. ValueTracke, per l'esercizio 2025-2027, prevede: (i) che il VoP raggiunga i 60,1 milioni di euro (CAGR 2024-2027 del 17,4%; 9% organico + M&A mirate); (ii) margini EBITDA ed EBIT pari a circa il 30,6% e il 17,5% entro il 2027; (iii) un EBITDA cumulato di circa 49 milioni di euro che più che compensa oltre 25 milioni di euro di capex e un M&A cash out di 13,0-13,5 milioni di euro, portando l'indebitamento netto a circa 2,7 milioni di euro entro il 2027.Le recenti operazioni Cloud/AI-infrastructure - CoreWeave-OpenAI, Nebius--OpenAI,, Oracle-, NVIDIA-OpenAI - indicano un'acquisizione contrattuale, una progettazione congiunta di hardware e orchestrazione. A fronte di ciò, lo stack di DHH - server cloud GPU, GPU serverless su Kubernetes, NPU 2024 per l'inferenza e Regolo.ai - è "", si legge nella ricerca.