Digital Value, utile semestrale crolla a 5 milioni di euro. Ricavi -33%

(Teleborsa) - Digital Value
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, ha chiuso il primo semestre
del 2025 con ricavi
consolidati pari a 302 milioni di euro (-33% rispetto al 30 giugno 2024). L'EBITDA
si attesta a 32,6 milioni di euro, 10,8% (-18,6 milioni rispetto al 30 giugno 2024). L'EBIT
si attesta a 12,7 milioni di euro, 4,2% (-21,4 milioni rispetto al 30 giugno 2024). Il risultato netto
di periodo è pari a 5 milioni di euro, di cui -0,8 milioni di pertinenza di terzi, con una flessione di -17,4 milioni rispetto al 30 giugno 2024.
La Posizione Finanziaria Netta
è pari a disponibilità nette di 70,8 milioni di euro, +76,6 milioni rispetto a dicembre 2024.
Al fine di garantire una maggiore comparabilità con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente, la società ha riportato i dati pro-forma al 30 giugno 2025
, escludendo gli impatti derivanti dall'acquisizione del Gruppo Infordata, perfezionata il 26 settembre 2024 e consolidata integralmente a partire da tale data. In sintesi: i Ricavi pro-forma consolidati ammontano a 275,9 milioni di euro; l'Ebit è pari a 17,4 milioni di euro, corrispondente al 6,3% dei ricavi pro-forma.
Con riferimento ai nuovi accordi quadro e convenzioni Consip
aggiudicati nel corso del secondo trimestre, la fase di contrattualizzazione e di avvio operativo si prevede arrivi a regime nella seconda parte dell'anno
e conseguenti effetti economici, si legge nella nota sui conti. Digital Value afferma che il settore ICT in cui opera il Gruppo è stato influenzato da rallentate dinamiche di mercato, da un contesto macroeconomico di incertezza circa le politiche commerciali internazionali nonché dal minore impatto dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)