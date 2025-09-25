Digital Value, utile semestrale crolla a 5 milioni di euro. Ricavi -33%

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, ha chiuso ildel 2025 conconsolidati pari a 302 milioni di euro (-33% rispetto al 30 giugno 2024). L'si attesta a 32,6 milioni di euro, 10,8% (-18,6 milioni rispetto al 30 giugno 2024). L'si attesta a 12,7 milioni di euro, 4,2% (-21,4 milioni rispetto al 30 giugno 2024). Ildi periodo è pari a 5 milioni di euro, di cui -0,8 milioni di pertinenza di terzi, con una flessione di -17,4 milioni rispetto al 30 giugno 2024.Laè pari a disponibilità nette di 70,8 milioni di euro, +76,6 milioni rispetto a dicembre 2024.Al fine di garantire una maggiore comparabilità con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente, la società ha riportato i, escludendo gli impatti derivanti dall'acquisizione del Gruppo Infordata, perfezionata il 26 settembre 2024 e consolidata integralmente a partire da tale data. In sintesi: i Ricavi pro-forma consolidati ammontano a 275,9 milioni di euro; l'Ebit è pari a 17,4 milioni di euro, corrispondente al 6,3% dei ricavi pro-forma.Con riferimento aiaggiudicati nel corso del secondo trimestre, la fase di contrattualizzazione e di avvio operativoe conseguenti effetti economici, si legge nella nota sui conti. Digital Value afferma che il settore ICT in cui opera il Gruppo è stato influenzato da rallentate dinamiche di mercato, da un contesto macroeconomico di incertezza circa le politiche commerciali internazionali nonché dal minore impatto dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).