ESPE, commessa da 1 milione per progetto pilota su sistemi avanzati con batterie a flusso

(Teleborsa) - ESPE
ha sottoscritto un contratto con un primario operatore nazionale attivo nelle energie rinnovabili per la realizzazione di un progettopilota a valenza europea
basato su sistemi innovativi sperimentali con batterie a flusso
(BESS – Battery Energy Storage System), per un valore complessivo di 1,0 milione euro
e con completamento atteso entro il primo semestre 2026
.
Il progetto, di valenza strategica a livello nazionale, sarà sviluppato in Emilia-Romagna
e prevede la riqualificazione di un’ex area industriale
destinata a diventare un polo per l’energia rinnovabile. In qualità di System Integrator
, ESPE curerà la progettazione complessiva dell’impianto, il coordinamento delle forniture, l’installazione e il collaudo, assicurando l’integrazione tecnologica e
la piena operatività dei sistemi.
L’iniziativa si inserisce, inoltre, in un più ampio progetto di rigenerazione territoriale
, volto a riqualificare un’area industriale dismessa, con benefici concreti per la comunità locale.
Ad oggi, il portafoglio ordini complessivo
del Gruppo ESPE ammonta a circa 95,0 milioni
, di cui il 96% riconducibile al settore fotovoltaico. L’attuale portafoglio ordini si esplica entro il 4Q2026.