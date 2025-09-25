ESPE, commessa da 1 milione per progetto pilota su sistemi avanzati con batterie a flusso

ESPE

(Teleborsa) -ha sottoscritto un contratto con un primario operatore nazionale attivo nelle energie rinnovabili per la realizzazione di unbasato su sistemi innovativi sperimentali con(BESS – Battery Energy Storage System), per une con completamento atteso entro ilIl progetto, di valenza strategica a livello nazionale, sarà sviluppato ine prevede la riqualificazione didestinata a diventare un polo per l’energia rinnovabile. In qualità di, ESPE curerà la progettazione complessiva dell’impianto, il coordinamento delle forniture, l’installazione e il collaudo, assicurando l’integrazione tecnologica ela piena operatività dei sistemi.L’iniziativa si inserisce, inoltre, in un più ampio progetto di, volto a riqualificare un’area industriale dismessa, con benefici concreti per la comunità locale.Ad oggi, ildel Gruppo ESPE ammonta a, di cui il 96% riconducibile al settore fotovoltaico. L’attuale portafoglio ordini si esplica entro il 4Q2026.