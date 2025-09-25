Milano 11:24
ESPE, commessa da 1 milione per progetto pilota su sistemi avanzati con batterie a flusso

(Teleborsa) - ESPE ha sottoscritto un contratto con un primario operatore nazionale attivo nelle energie rinnovabili per la realizzazione di un progetto
pilota a valenza europea basato su sistemi innovativi sperimentali con batterie a flusso (BESS – Battery Energy Storage System), per un valore complessivo di 1,0 milione euro e con completamento atteso entro il primo semestre 2026.

Il progetto, di valenza strategica a livello nazionale, sarà sviluppato in Emilia-Romagna e prevede la riqualificazione di un’ex area industriale destinata a diventare un polo per l’energia rinnovabile. In qualità di System Integrator, ESPE curerà la progettazione complessiva dell’impianto, il coordinamento delle forniture, l’installazione e il collaudo, assicurando l’integrazione tecnologica e
la piena operatività dei sistemi.

L’iniziativa si inserisce, inoltre, in un più ampio progetto di rigenerazione territoriale, volto a riqualificare un’area industriale dismessa, con benefici concreti per la comunità locale.

Ad oggi, il portafoglio ordini complessivo del Gruppo ESPE ammonta a circa 95,0 milioni, di cui il 96% riconducibile al settore fotovoltaico. L’attuale portafoglio ordini si esplica entro il 4Q2026.
