Execus, ricavi semestrali quasi raddoppiati con contributo M&A. Ridotta la perdita

Execus

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del social selling, ha chiuso ilconpari a 3,973 milioni di euro, in crescita di circa il 94%. L'incremento è imputabile per 1,360 milioni al perfezionamento dell'operazione straordinaria, avvenuta il 31 gennaio 2025, relativa all'acquisto del 51% del capitale sociale di ZCA. La società Vanilla Marketing non è inclusa nel perimetro del bilancio consolidato semestrale 2025.L'è pari al 11%, in calo rispetto al valore del periodo precedente a perimetro omogeneo, pari al 11,9%. In termini assoluti l'EBITDA cresce rispetto al periodo precedente a perimetro omogeneo di 74 migliaia (+18,2%). L'consolidato, pari a 44 migliaia di euro (incremento del 122,7% rispetto al dato consolidato al 30 giugno 2024 negativo per 192 migliaia) risulta impattato dagli ammortamenti di periodo, imputabili principalmente ad asset intangibles e più nello specifico alle partecipazioni in imprese controllate.Per il semestre si registra unapari a 48 migliaia di euro (perdita per 80 migliaia imputabile al Gruppo e utile per 32 migliaia imputabile ai terzi) rispetto ad una perdita consolidata pari a 221 migliaia registrata al 30 giugno 2024.Laconsolidata al 30 giugno 2025 risulta negativa (cassa netta) per 691 migliaia di euro, in decremento rispetto al dato consolidato al 31 dicembre 2024 pari a 1,309 milioni (cassa netta). Tale diminuzione è principalmente legata all'incremento dei debiti finanziari inerenti ZCA (pari a 403 migliaia)."Il semestre in esame ha segnato un'importante svolta per la nostra strategia di crescita, concretizzatasi con il completamento di due acquisizioni di fondamentale rilevanza per il futuro del Gruppo - dicono gli- Si tratta dell'integrazione di Vanilla Marketing e di ZCA Digital, due realtà che, pur operando in ambiti distinti, sono perfettamente sinergiche con la nostra visione di lungo periodo"."Entrambe le operazioni sono state finalizzate con successo nel corso del semestre e sono già in fase avanzata di integrazione, con i primi risultati attesi nei prossimi mesi - hanno aggiunto - Le acquisizioni di Vanilla Marketing e ZCA Digital non sono semplici aggiunte al nostro portafoglio, ma rappresentano i pilastri su cui costruiremo la nostra crescita futura, combinando creatività e tecnologia per generare valore duraturo per i nostri azionisti e per tutti gli stakeholder".