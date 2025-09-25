Fitch alza rating su Credem e Mediolanum a "BBB+", su BNL ad "A"

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha alzato il rating di di Credito Emiliano
a "BBB+
" da "BBB", con outlook stabile. L'azione di rating segue l'innalzamento del rating dell'Italia
a "BBB+" da "BBB". L'innalzamento del rating sovrano, le migliori opportunità di business e la riduzione dei rischi per il sistema bancario hanno portato alla revisione del punteggio relativo al contesto operativo delle banche italiane a "bbb+" da "bbb".
L'innalzamento tiene conto anche dei benefici per il profilo di rischio piuttosto prudente e la solida qualità degli attivi di Credem
derivanti dalloperare in regioni performanti, che storicamente hanno portato a risultati significativamente migliori durante il ciclo economico rispetto ad altre banche italiane. Inoltre, l'aumento del rating sovrano favorirà la qualità del credito dei portafogli titoli della banca.
Fitch ha anche alzato il rating di Banca Mediolanum
a "BBB+
" da "BBB" con outlook stabile per lo stesso motivo. L'upgrade è supportato dal modello di business di Banca Mediolanum incentrato sulla gestione patrimoniale e dalle sue performance superiori a quelle dei suoi concorrenti nel corso di più cicli
. Il rating sovrano più elevato supporta anche la qualità creditizia del suo portafoglio titoli, che presenta un'elevata concentrazione sull'Italia.
Infine, Fitch ha alzato il rating di Banca Nazionale del Lavoro (BNL)
da "A-" ad "A
", con outlook è stabile. L'upgrade del rating dell'Italia rappresenta una riduzione dei rischi paese per la capacità di BNL di avvalersi del supporto della sua controllante BNP Paribas
, se necessario.(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))