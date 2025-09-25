FOPE, l'utile balza a 5,6 milioni di euro nel primo semestre

FOPE

(Teleborsa) -, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il2025 conpari a 43 milioni di euro, in crescita del 45% rispetto a 29,6 milioni nel 1H 2024. L'si attesta a 10,6 milioni di euro, +187% rispetto a 3,7 milioni nel 1H 2024. Significativo il miglioramento dell'che si attesta al 24,6% rispetto al 12,5% del 1H 2024. L'di periodo si attesta a 5,6 milioni di euro, rispetto a 1,6 milioni nel 1H 2024, dopo imposte per 2,3 milioni (0,7 milioni nel 1H 2024).Laè cash positive per 3,2 milioni di euro, sostanzialmente invariata rispetto alla posizione cash positive di 3,3 milioni al 31 dicembre 2024."Siamonel primo semestre che testimonia il consolidamento del posizionamento distintivo del nostro brand nel panorama del lusso internazionale - ha commentato l'- Tutti i mercati che vedono la nostra presenza hanno contribuito alla crescita dei volumi di vendita: i mercati del sud est asiatico e oriente - sui quali stiamo investendo - così come i mercati europei, americani e l'Italia. Anche il mercato statunitense, attore importante per la nostra crescita, non evidenzia segnali di preoccupazione nonostante l'applicazione dei nuovi dazi"."Gli interventi di ottimizzazione eseguiti sui processi produttivi, tuttora in corso per incrementare la capacità produttiva, e le consolidate nuove condizioni operative, hanno garantito un'evasione degli ordini in linea con i tempi pianificati - ha aggiunto - I volumi di vendita incrementali e la marginalità primaria sulle vendite hanno generato un'incidenza positiva sui costi operativi di struttura e migliorato la marginalità che abbiamo registrato a livello di EBITDA e utile netto. Lafinanziaria sui fabbisogni di materia prima ha permesso di neutralizzare l'impatto delle. Il secondo semestre dell'esercizio in corso si è aperto con segnali incoraggianti: la raccolta ordini mostra un andamento in linea con le previsioni di budget. Prosegue la proficua collaborazione con la nostra rete di concessionari e confermiamo l'aspettativa di una chiusura positiva dell'esercizio in corso".