Francia, fiducia consumatori settembre stabile a 87 punti

(Teleborsa) - È stabile la fiducia dei consumatori francesi nel mese di settembre. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 87 punti, perfettamente in linea al dato del mese precedente e a quanto previsto dagli analisti.

L'indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi è stabile a -21 punti, mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi sale a -15 punti da -16 del mese precedente.

