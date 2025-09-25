Francia, fiducia consumatori settembre stabile a 87 punti

(Teleborsa) - Èlanel mese di. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a, perfettamente in linea al dato del mese precedente e a quanto previsto dagli analisti.L'indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi è stabile a -21 punti, mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi sale a -15 punti da -16 del mese precedente.