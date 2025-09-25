Generalfinance, perfezionato private placement nuovo bond senior unsecured da 30 milioni

(Teleborsa) - Generalfinance
ha concluso il private placement
di un nuovo prestito obbligazionario senior unsecured
per un importo complessivo di 30 milioni di euro
, destinato esclusivamente a investitori qualificati.
Le nuove obbligazioni saranno consolidate e formeranno un’unica serie con le obbligazioni in circolazione denominate “EUR 50,000,000 Senior Unsecured Non-Convertible Notes due 2028” emesse dalla Società in data 17 aprile 2025. Il nuovo prestito obbligazionario ha pertanto i medesimi termini e condizioni del precedente, prevedendo – in particolare – una scadenza ad aprile 2028
e una cedola a tasso fisso del 5,5% annuo
, con facoltà per Generalfinance di rimborsare anticipatamente
a partire dal 17 aprile 2027.
Il bond è stato emesso ad un prezzo pari al 100,50% del suo valore nominale – con un costo effettivo a scadenza del nuovo prestito pari, pertanto, al 5.3% circa – ed è stato sottoscritto da primari investitori istituzionali, italiani ed esteri
, a conferma della fiducia del mercato nella solidità e nelle prospettive di crescita della Società.
Le nuove obbligazioni, la cui data di emissione è prevista per il 29 settembre 2025
, saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Access Milan
.
I proventi dell’emissione saranno destinati a supportare i piani di sviluppo
di Generalfinance e a rafforzarne ulteriormente la capacità di erogazione del credito
nell’ambito dell’attività di factoring destinata a clientela in “Special Situation”
.