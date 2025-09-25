Milano 9:31
Germania, indice GfK ottobre migliora a -22,3 punti

(Teleborsa) - Attesa in miglioramento la fiducia dei consumatori tedeschi nel mese di ottobre 2025. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -22,3 punti, rispetto al -23,5 di settembre (rivisto da -23,6). Gli analisti stimavano un miglioramento del sentiment più contenuto -23,3 punti.

L’aumento delle aspettative di reddito, salite di ben 11 punti rispetto al mese precedente fino a raggiungere i 15 punti, è stato il principale motore dell’aumento del sentiment complessivo.



