Intesa Sanpaolo, Fitch migliora i rating

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
informa che giovedì l’agenzia internazionale Fitch Ratings ha migliorato il rating
assegnato alla Banca per il lungo termine senior preferred (unsecured) a ‘A-’ da ‘BBB’
, quello per i depositi a breve termine a ‘F1’ da ‘F2’
e il Viability Rating a ‘a-’ da ‘bbb’
. L’outlook è stabile
.
Dopo l’azione riguardante l’Italia resa nota dall’agenzia il 19 settembre scorso, il rating per il lungo termine di Intesa Sanpaolo si colloca adesso a un livello di un notch superiore a quello dell’Italia
.
Secondo l’agenzia, il miglioramento di due notch riflette la combinazione del recente miglioramento del rating di lungo termine dell’Italia a ‘BBB+’ da ‘BBB’ e l’eccezionale posizione di forza
di Intesa Sanpaolo rispetto ai concorrenti domestici, posizione che è supportata dalla diversificazione
di prodotti e ricavi e dallo status di “flight to quality”
.