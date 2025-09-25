Intesa Sanpaolo, Fitch migliora i rating

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -informa che giovedì l’agenzia internazionaleassegnato alla Banca per il lungo termine senior preferred (unsecured), quello per i depositi a breve terminee il Viability Rating. L’outlook èDopo l’azione riguardante l’Italia resa nota dall’agenzia il 19 settembre scorso, il rating per il lungo termine di Intesa Sanpaolo si colloca adesso a un livello diSecondo l’agenzia, il miglioramento di due notch riflette la combinazione del recente miglioramento del rating di lungo termine dell’Italia a ‘BBB+’ da ‘BBB’ e l’di Intesa Sanpaolo rispetto ai concorrenti domestici, posizione che è supportata dalladi prodotti e ricavi e dallo