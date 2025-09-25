Milano 10:45
Intesa Sanpaolo, Fitch migliora i rating

Banche, Finanza, Rating
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo informa che giovedì l’agenzia internazionale Fitch Ratings ha migliorato il rating assegnato alla Banca per il lungo termine senior preferred (unsecured) a ‘A-’ da ‘BBB’, quello per i depositi a breve termine a ‘F1’ da ‘F2’ e il Viability Rating a ‘a-’ da ‘bbb’. L’outlook è stabile.

Dopo l’azione riguardante l’Italia resa nota dall’agenzia il 19 settembre scorso, il rating per il lungo termine di Intesa Sanpaolo si colloca adesso a un livello di un notch superiore a quello dell’Italia.

Secondo l’agenzia, il miglioramento di due notch riflette la combinazione del recente miglioramento del rating di lungo termine dell’Italia a ‘BBB+’ da ‘BBB’ e l’eccezionale posizione di forza di Intesa Sanpaolo rispetto ai concorrenti domestici, posizione che è supportata dalla diversificazione di prodotti e ricavi e dallo status di “flight to quality”.
