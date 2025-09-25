Intred, migliorano i ricavi e risultato netto stabile nel primo semestre

(Teleborsa) - Ilal 30 giugno 2025 si attesta a 27,9 milioni euro, mentre idel primo semestre 2025 ammontano a 27,8 milioni, in crescita del 7,2% rispetto ai 25,9 milioni registrati nello stesso periodo del 2024 e in linea con le previsioni fornite nelle guidance del Piano Strategico 2024-2027.La crescita è stata trainata in particolare dalle vendite di, pari a 16,2 milioni, e dai, pari a 5,0 milioni, in aumento del 20,2% rispetto al primo semestre 2024.La dinamica più consistente si è registrata nei, core business della Società, che rappresentano circa il 92,2% del fatturato, pari a 25,6 milioni, in aumento del 7,9% su base annua. La significativa incidenza dei ricavi ricorrenti assicura stabilità ai flussi e visibilità sullo sviluppo futuro.In termini di tipologia di clientela, la crescita più rilevante deriva dal settore, in aumento del 7,8% a 2,2 milioni. Significativo anche l’andamento della, che registra un incremento del 33,1%, beneficiando in particolare dei bandi scuola che hanno sostenuto la diffusione di servizi ricorrenti e strutturali. Il segmentocresce del 5,9% con ricavi pari a 5,0 milioni, mentre il compartoconferma la propria solidità con 15,6 milioni di fatturato, in crescita del 6,8%.Ilsul fatturato si mantiene ben al di sotto dei benchmark di mercato, attestandosi al 4,4% e confermando l’elevata fidelizzazione della clientela.Ilcon linee dati al 30 giugno 2025 supera le 56.500 unità, in aumento dell’11,4% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.Ilsi attesta a 12,5 milioni, in crescita del 9,1% rispetto agli 11,5 milioni del primo semestre 2024, con un EBITDA margin pari al 44,9%. Il livello di marginalità raggiunto, che rappresenta il massimo storico sia in valore assoluto sia in termini percentuali.Ilè pari a 6,0 milioni, in incremento rispetto ai 5,8 milioni registrati al 30 giugno 2024, con un EBIT margin del 21,6%.Ilsi attesta a 3,6 milioni, sostanzialmente in linea con i 3,5 milioni del medesimo periodo dell’anno precedente.L’al 30 giugno 2025 è pari a 37,4 milioni, rispetto a 32,9 milioni al 31 dicembre 2024. L’incremento riflette i significativi investimenti a supporto del Bando Scuole.Glidel semestre ammontano a 12,2 milioni, focalizzati principalmente sullo sviluppo della rete di accesso in fibra ottica in modalità FTTH (allaccio clienti) sul territorio lombardo.